Thessalonique, la Jérusalem des Balkans

(parfois connue sous le nom de Salonique) remonte à la, lorsqu’elle fut fondée en 315 avant J.-C. par Cassandre de Macédoine, roi de Macédoine, qui baptisa la ville en l’honneur de sonLors de la, la ville s’est fortement développée pour devenir un centre commercial important dans la région. Le passage de la, uneet reliant Dyrrachium à Byzance, permet à la ville de bénéficier d’unAu IIIe siècle,s’installe à Thessalonique et y fait construire de nombreux édifices, notamment son palais, ainsi que divers autres bâtiments. Fortement investi contre la chrétienté, l’empereur Galère lutte contre le procédé de christianisation de la ville engendré deux siècles plus tôt par. En 322,lance la construction de fortifications autour de la ville, ainsi que celle d’un port artificiel qui fait profiter à la ville se sa position en front de mer. Cependant, laen 330 retire à Thessalonique son statut de ville principale. Au siècle suivant, la ville entre progressivement dans la, la ville se développe petit à petit et s’étend progressivement. Au VIe siècle, les tribuss’installent dans l’arrière pays, ils sont ensuite remplacés par les, puis lesen 904.En 1204, la ville revient auxet devient laElle fut ensuite réintégrée àavant d’être prise paren 1430, période au cours de laquelle la ville cosmopolite regroupe les trois grandes communautés religieuses :. L’histoire et l’expulsion des Juifs d’Espagne notamment ont converti Thessalonique enAu XXe siècle, Salonique regroupe de nombreuses ethnies (juifs, turcs, grecs, bulgares, occidentaux notamment). Elle est célèbre pour sa modernité, et c’est uneforment une période de fortes tensions dans le pays et dans la ville. Entre soulèvements, gouvernements provisoires et révoltes, la ville connaît une, notamment vis-à-vis de la population juive lors de la Seconde Guerre mondiale.Lors de la, de 1947 à 1991, le rideau de fer bloque l’arrière pays et coupe de nombreuses routes commerciales stratégiques.De nos jours, la ville est réputée pour la, héritière des foires du Moyen Age. La ville est désormais un centre d'affaires réputé, mais elle attire de plus en plus de visiteurs souhaitant la découvrir d’un point de vue touristique.