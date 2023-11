Vancouver, la Silicon Valley du Canada

Avec son mélange unique de paysages urbains et naturels, la ville offre unequi attirent des visiteurs du monde entier.est l'un des plus grands parcs urbains d'Amérique du Nord. Il offre des vues spectaculaires sur l'océan Pacifique, des sentiers de randonnée pour les amoureux de promenade en pleine nature, la célèbre(le plus long front de mer ininterrompu au monde avec 28 km de promenade au bord de l’eau), des totems autochtones, et l’Sur ce front de mer, vous retrouverez notamment Canada Place , qui abrite le Centre des congrès de Vancouver ainsi que le terminal des croisières.Ancienne zone industrielle au sud du centre ville,est maintenant un lieu prisé pour ses marchés publics, ses boutiques d'artisanat, ses galeries d'art et ses spectacles de rue.Au centre ville, le quartier deest un quartier historique de la ville, célèbre pour ses bâtiments victoriens, ses nombreuses boutiques mais surtout sa vie dynamique grâce aux divers bars et restaurants qui remplissent les rues.A l’ouest de la ville, leregroupe divers objets d’art qui racontent l’histoire des premiers peuples de ces terres. Pour continuer cette parenthèse instructive,est l’endroit parfait pour les familles. Petits et grands pourront profiter de ce centre de science interactif dans une ambiance conviviale.En tant que métropole multiculturelle,dispose elle aussi de son quartier chinois :. C’est l'un des plus grands quartiers chinois en Amérique du Nord. Il est connu pour ses marchés, ses jardins classiques et son architecture historique. Vous retrouverez donc certains édifices à l’architecture particulière, des signalisations indiquées en anglais et en langue chinoise, mais surtout de nombreux restaurants proposant une, que vous devez absolument goûter lors de votre passage dans le quartier.Envie d’une excursion en pleine nature pour une expérience ressourçante ? Au nord de la ville, leest un parc naturel célèbre pour son immense pont de singe suspendu à. Ce pont entre les arbres est suspendu au-dessus d’un superbe canyon est un véritable incontournable de la région, et il est très facile d’accès.Pour rester dans la thématique de la nature,est une montagne qui offre des vues panoramiques sur la ville, des activités de ski en hiver et des randonnées en été. Accessible par un téléphérique, cette montagne est un lieu de vie, de divertissement, de rencontres et de nature, où vous aurez l’opportunité de