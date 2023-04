Eductour Canada : nos coups cœur en Colombie-Britannique !

Baskets pour le court trajet de 20min entre Vancouver et la station de ski Grouse Mountain ; après-ski pour prendre la télécabine et aller faire notre balade en raquettes à neige ! La station à l’ambiance familiale propose une foule d’activités hivernales entre le ski, le patin à glace, la luge et les sentiers de randonnées. Retour en baskets pour faire l’expérience du parc Capilano Suspension Bridge , avant d’aller manger au bord de la plage dans le centre-ville de Vancouver en soirée.la Sea to Sky Highway (l’autoroute de la mer jusqu’au ciel) longe les fjords de la chaîne côtière de Vancouver à Whistler. Les points de vue sont nombreux, on a opté pour un arrêt à Sea To Sky Gondola pour prendre de la hauteur et une grande bouffée d’air frais en s’émerveillant devant Howe Sound. Au sommet, des sentiers de randonnées balisés font découvrir les différents versants de la montagne. Lors de la montée, on a pu admirer les chutes Shannon d’une hauteur de 335m. On a aussi apprécié le Britannia Mine Museum . Cette ancienne mine de cuivre de la région est présentée d’une façon ludique et moderne dans un décor grandiose qui a servi de set de tournage pour le cinéma ! Whistler la plus grande station de ski en Amérique du Nord. Elle a été créée dans les années 1960 et conçue pour recevoir les Jeux Olympiques… ce qui s’est produit en 2010 ! On a profité du centre-ville piétonnier et de l’ambiance à la fois chic et décontractée de la station.