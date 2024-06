Voyage en Andalousie : Culture, Soleil et Ambiance Festive

La succession de multiples civilisations dans le sud de l’Espagne a doté lad’une richesse inestimable que vous devrez impérativement découvrir. Visitez Alhambra lors de votre! Ce sublime complexe palatial, entouré de jardins d’une splendeur incontestable, est l’un des édifices qui témoignent du passage des nasrides et de la civilisation musulmane à Grenade.Allez également à la découverte de la plus grande cathédrale gothique du monde, celle Santa Maria du Siège de Séville. Prenez aussi le temps de faire le tour de l’Alcazar, ce somptueux palais, situé à proximité, et classé parmi les trésors mondiaux de l’UNESCO. Notez qu’il a été édifié par les Omeyyades, tout comme la Mosquée-Cathédrale de Cordoue, qui affiche aujourd’hui une architecture saisissante, mêlant style arabesque et influences chrétiennes baroque et Renaissance.Les amateurs d’Art se réjouiront d’explorer le Musée Picasso à Malaga où ils contempleront plus de 200 œuvres. Ils ne devront pas manquer, non plus, le Musée des Beaux-Arts de Séville qui abrite, entre autres, les peintures de Murillo, Valdés Leal et Zurbarán.