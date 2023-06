ALBERT SERRANO PONS Directeur général de Veepee Voyage

Né le 08 juin 1981 à Barcelone (Espagne), Albert Serrano Pons est marié et papa de 3 enfants. Il a débuté sa carrière professionnelle dans le Groupe de services Ricoh, où il a travaillé pendant près de trois ans. Ancien joueur de football professionnel au FC Barcelone, il a quitté Ricoh pour Daemon Quest de Deloitte, où il était consultant senior pendant plus de deux ans. Il est depuis mars 2023, Directeur général de Veepee Voyage.

BIOGRAPHIE En mars 2010, il rejoint le groupe Privalia où, après avoir été Directeur général du sourcing à Sao Paulo, il prend la tête de l’activité Full Price au Brésil.

Du Brésil, il rejoint ensuite Privalia Mexique en qualité de Directeur général, avant de revenir en Espagne quelques années plus tard, en 2015.



Entre 2015 et 2022, Albert Serrano Pons a piloté les activités du groupe en Espagne, d'abord en tant que

Directeur général de Privalia et, après l'acquisition de la société par Veepee en 2016, en tant que Directeur

général de Veepee et Privalia en Espagne.



En 2022, Albert Serrano Pons rejoint le siège du groupe à La Plaine Saint-Denis (France), où il a exercé les

fonctions de Directeur global du sourcing, puis a pris la Direction des opérations commerciales pour le

groupe.



Membre du Comité exécutif du groupe et fort d’une solide connaissance des enjeux stratégiques et

globaux de Veepee, il reprend aujourd’hui la Direction de l’entité Voyage, regroupant les activités de voyage

et de loisirs du groupe, avec pour mission de poursuivre le développement de l’activité en France et en

Europe.

DIPLOMES - Diplômé en ingénierie des télécommunications de l'Université Polytechnique de Catalogne (UPC)

- Titulaire d’un diplôme en Direction Générale de l’école de commerce IESE

DISTINCTIONS & MANDATS

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE - Veepee Voyage : Albert Serrano Pons devient directeur

CONTACT - Albert SERRANO PONS (Linkedin)

