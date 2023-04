Veepee Voyage : Albert Serrano Pons devient directeur

Le nouveau directeur bénéficiera de l'amélioration des performances de la plateforme, avec notamment une personnalisation plus fine et le développement des lignes de produits.



L'enjeu est simple : développer l'activité voyage sur Veepee.



" Veepee Voyage est aujourd’hui le meilleur exemple du succès de la diversification de notre groupe, amorcé il y a quelques années.



Je me réjouis de l’arrivée d’Albert à sa tête et suis très heureux qu’il prenne le pilotage de cette activité qui occupe une place très importante au sein de Veepee et un axe majeur de développement pour les prochaines années, " conclut Jean-Baptiste Hoyaux, Directeur Général Adjoint de Veepee.