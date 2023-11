AXEL ROUBAUD Président de AutentikA Voyages

Axel Roubaud est né le 2/12/1973 à Aix en Provence. Marié et père de 4 enfants, il est tombé dans le voyage quand il était petit. Grâce à son père (et un grand-père) pilotes et une mère professeur de français pour les étrangers, il fait son premier tour du monde à 8 ans. En 2011 il crée l'Association Terre de Partage qui deviendra en 2016 la SAS AutentikA Voyages.

BIOGRAPHIE



Après une première expérience du sponsoring dans un club de basket pro, l’appel du large le rattrape et le conduit à Agadez où il deviendra professeur pendant un an. Les rencontres (Nicolas Hulot, presse Paris-Dakar, rebelles touaregs...) et sa passion pour le désert et les grands espaces…) agissent comme un révélateur.



Il découvre que le tourisme ne se résume pas à de gros bus et des voyages organisés insipides. Le tourisme « d’aventure » le mène chez Nouvelles Frontières en tant qu’accompagnateur, dont il connut la fin de la grande époque en 2004, avant la prise de contrôle par TUI.



Avant de fonder sa propre structure en 2011 (l’association TERRE DE PARTAGES), il accumula les expériences éclectiques : 5 ans chez ADEO, 4 ans chez Aventure & Volcans, des saisons au Sultanat d’Oman et en Afrique pour des DMC locaux, directeur de séjour pour des adultes handicapés mentaux, directeur de colo itinérantes, GO Excursion au Club Med, accompagnateur chez un autocariste, mais aussi réceptionniste, chauffeur de limousine, serveur et cuisinier dans des restaurants étoilés…



Il visite pas moins de 75 pays et met en application le concept « Initiative et Découverte » de NF, dont TERRE DE PARTAGES a repris tous les fondamentaux.



• Focus sur la qualité de l’accompagnement

• Des itinéraires complets

• Le plus de touches authentiques possibles



Le fer de lance, c’est la dimension humaine.



A contre-courant de la tendance « voyages-sur-mesure », et des circuits aseptisés, Axel croît à l’avenir des GIR à condition qu’ils intègrent une forte dimension humaine. L'essor constant de l’activité d’AUTENTIKA (+50% par rapport à 2022) lui donne raison.

DIPLOMES - Etudes de commerce international (BTS C.I. & ESC Clermont).



