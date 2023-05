Sahara algérien : le plus beau désert du monde de nouveau accessible au tourisme

Nous avons été Invités par la direction d’Air Algérie et le réceptif Algérien Akar Akar pour relancer une destination touristique fantastique, merveilleuse, exceptionnelle : le Sud Algérien,le Sahara, le plus beau désert du monde comme définit par photographe Yann Arthus Bertrand.



Ce projet a été initié par Mounia Général d’Air Algérie guide de voyage admirable et Mounia Bertouche, Directrice et assistante du Directeur et Mohamed Zounga, PDG du groupe Akar-Akar.



Tous deux nous ont permis de découvrir pour certains et de redécouvrir pour les autres, la magie d'une destination qui mérite de se placer dans le top 3 des destinations touristiques du bassin méditerranéen.



Un grand merci à Yacine Benslimane, DG d'Air Algérie d'avoir sponsorisé cet événement dans le cadre de la relance de cette destination féerique. Lors de notre premier stop dans la capitale algérienne, nous avons réalisé toutes les formalités d’entrée et obtenu un visa de Groupe.



Nous avons ensuite visité et découvert les beautés de la capitale algérienne avant d'atteriir à Tamanrasset où Mohamed Zounga est venu nous accueillir. Après la visite des lieux emblématiques de de Tamanrasset, tels le fort et la maison du Foucauld de Pontbriand (Père Charles de Foucauld), nous nous sommes rendus à l’ Assekrem pour découvrir une vue à 360 degrés du Hoggar.



Après un bivouac dans des conditions plus proches d'un hôtel 3 hôtels que de celles d’un camping les Touaregs nous ont fait découvert les beautés du Hoggar entre peintures préhistoriques, tombeaux funéraires et paysages magiques, somptueux.



J'ai adoré la simplicité et la sagesse des Touaregs. Unanimement, nous revenons tous transformés d’un si beau voyage et n’avons qu'une idée en tête : relancer cette destination qui le mérite en faisant partager notre expérience mais aussi en voulant protéger ce patrimoine au combien fragile d'un tourisme de masse non contrôlé.



Ce que l’on retiendra de ce voyage exceptionnel c’est la gentillesse, l’humanité, la sagesse, la bonté des Touaregs mais surtout leur sens du partage, leur dévouement et leur joie de vivre au service de tous. Une palette d’odeurs de couleurs, une richesse incroyable, des trésors inestimables et un sentiment de liberté indescriptible et de paix intérieure.



Si il y a un voyage à entreprendre dans sa vie c’ est bien celui-là, la découverte du Sahara, du Hoggar au Tassili sur les pas du père Charles de Foucauld.