Air France ouvre une nouvelle liaison estivale entre Nice et Alger

Air France étoffe son programme de vols vers l'Algérie et lance la ligne Nice - Alger.Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes, pour des voyages entre le 13 juillet et le 24 août 2022, à raison deLes vols seront assurés en Airbus A320 d’une capacité de 178 sièges.Au départ de Nice Côte d’Azur, Air France dessert également toute l’année Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lille et Lyon.La compagnie propose par ailleurs cet été des liaisons saisonnières vers Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Rennes et Strasbourg en France, et Athènes, Héraklion, Tunis et Londres-Heathrow en Europe.