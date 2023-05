Voyage Algérie : le plus beau désert du monde enfin accessible !

L'Algérie est un pays nord-africain qui borde la Méditerranée au Nord et qui a une grande partie de son territoire désertique sur le Sahara.



Le pays a des frontières avec plusieurs pays : le Maroc à l'Est, la Mauritanie, le Mali le Niger au Sud, la Lybie et la Tunisie à l'Est.



La capitale de l'Algérie est Alger. Il s'agit du plus grand pays d'Afrique du Nord avec 2,382 millions km². Selon les données de la banque mondiale en 2021, le pays compte 44,62 millions d'habitants.



La monnaie est le Dinar algérien.



L’économie algérienne continue de reposer en grande partie sur le secteur du pétrole et du gaz, qui a représenté 19 % du PIB, 93 % des exportations de marchandises et 38 % des recettes budgétaires entre 2016 et 2021.



Toutefois comme nous l'indiquait dans un précédent article Brahim Oumansour, chercheur associé à l'IRIS : "Les autorités algériennes ont cette ambition et ont même la nécessité de sortir le pays de la dépendance aux hydrocarbures. La manne pétrolière a souvent dissuadé le développement d'autres secteurs en Algérie y compris le développement du tourisme.



C'est un secteur qui a été complètement abandonné, par rapport aux voisins tunisien ou marocain.



C'est un véritable paradoxe, car c'est le plus grand pays de la zone et le plus diversifié de la région. Il part du Sahara jusqu'aux montagnes de Kabylie avec un large accès au littoral méditerranéen."