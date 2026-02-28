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Crise au Moyen-Orient
Travel Dash Board de TourMaG
Depuis le 28 février 2026, la reprise des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, marquée par l’escalade entre Israël et l’Iran, ravive les incertitudes dans une région déjà fragilisée par une instabilité chronique. Cette nouvelle crise rebat les cartes pour l’industrie du tourisme mondial, avec des conséquences immédiates sur les mobilités internationales : perturbations et ajustements du trafic aérien, reconfiguration des flux de voyageurs, évolution des comportements de réservation et adaptation des stratégies des tour-opérateurs.