Découvrez les plus belles plages à proximité de Paris !

Si vous êtes de passage à Paris, vous pouvez partir à la mer pour une journée. Pour ce faire, voici quelques informations pratiques à prendre en compte afin de réussir ce genre d’expédition. En effet, vous avez le privilège de choisir la plage qui vous convient le plus. Si certaines d’entre elles sont parfaites pour le bronzage, d’autres sont recommandées pour s’adonner au farniente. Pour une pause rafraîchissante en dehors de la capitale, lessont situées du côté de la côte Atlantique ou de la Manche. Ces endroits sont tout simplement parfaits pour respirer l’air marin leou plus.Les plages les plus proches desont nombreuses. En guise d’exemple, on peut évoquer la plage du Crotoy, à seulement 2h de train depuis la capitale. Pour visiter cette, il suffit de prendre un TER qui rallie la gare deà la gare du Nord. Des trains touristiques sont d’ailleurs disponibles pour s’adonner à une balade pittoresque d’une vingtaine de minutes avant d’arriver tout près de la plage du Crotoy. Parmi les activités à faire sur place, on peut se bronzer, ramasser des coquillages, pratiquer du kite-surf ou encore pêcher la crevette.Pour découvrir ces deux plages idylliques, vous devez vous rendre au nord de Paris pour prendre un train depuis la gare Saint-Lazare. Un trajet d’environ 2h est nécessaire pour rejoindre cesde laen Normandie. La plage de Deauville s’étend sur 2 km de long et se démarque par ses centaines de parasols colorés ainsi que ses cabines au design Art Déco.Quant à la plage de Trouville, elle est propice à la détente avec ses 1 200 m d’étendues de sable blanc. Il s’agit de la plus ancienne station balnéaire de la région. Sinon, pour ceux qui ont envie de respirer un grand bol d’air pur, ils peuvent faire un tour en Marquenterre afin de parcourir la plage deSituée à 186 km de la capitale, la plage d’Honfleur est une adresse incontournable pour visiter les anciennes demeures des Maisons Satie, désormais transformées en musée. On y trouve la majorité des œuvres de l’artiste et compositeur de musique classique Erik Satie. Une virée au centre historique de la ville garantit également aux touristes un tout autre engouement, notamment lors de leur passage au port traditionnel qui se trouve à quelques mètres de laLa station balnéaire du Touquet constitue un excellent choix pour aller en mer en une journée. Elle fait partie des plages plus fréquentées de la bourgeoisie parisienne de la Côte d’Opale. Par ailleurs, il existe de nombreuses options d'activités qui conviendront à tous les intérêts et à tous les budgets, comme les casinos, les balades à cheval, et bien d'autres encore. On y trouve aussi des hôtels de luxe en tout genre.Un petit détour au Pas-de-Calais permet de découvrir la fameuse plage du. Elle est surtout connue pour ses 11 km de sable blanc, formant des dunes, bordée de forêt de pins. Cet endroit convient parfaitement à une sortie en famille ou entre amis pour une journée. Les activités disponibles sur place sont en effet très variées et tout le monde peut en profiter.