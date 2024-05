Muriel Le Gal mène une carrière dynamique et diversifiée, initialement inspirée par le désir de travailler dans le secteur du voyage et du tourisme. Sa progression rapide vers des postes de direction témoigne de son talent et de son engagement.

Après Paris, son retour en Bretagne opère un tournant dans sa carrière, avec le lancement d'une campagne publicitaire pour un célèbre parfumeur français.



La création de son agence de voyages en 2014 marque le retour à ses premières amours, avec le développement au fil des ans de plusieurs marques qui témoignent de son esprit entrepreneurial et de sa vision pour l'industrie.



Pendant la pandémie elle lance un guide périodique sur sa région d'origine, "Le Petit Morbihannais", démontrant sa résilience et sa capacité à rebondir et s'adapter aux circonstances.

La récente création de la marque "Envie de Maghreb", englobant plusieurs destinations, indique une expansion stratégique de son entreprise pour répondre aux besoins changeants du marché.



2023 - Création de la marque Envie de Maghreb, regroupant Algérie, Tunisie, Maroc et Envie d’Egypte

2020 - Lancement du "Le Petit Morbihannais", Guide bimestriel des bonnes astuces, bons plans et bonnes adresses, édité à 10000 ex tous les 2 mois.

2016 - Création de la marque Envie d’Algérie

2012 - Création d’Envie de Voyages

2012 - Création d’ Envie de Maroc

2010 - Création de l’agence de voyages avec la marque Envie de Tunisie