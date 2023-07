Appli mobile TourMaG



Où partir en juillet ? Voici nos recommandations ! Les conseils pour des vacances réussies cet été

Envoyer à un ami Partager cet article

Vous souhaitez partir en vacances en juillet ? Nous avons étudié pour vous les meilleurs plans et destinations pour organiser un séjour mémorable cet été.

Rédigé par Manon Morelli le Mercredi 5 Juillet 2023





Ça y est, l’été est arrivé ! Les beaux jours sont de retour, les chaleurs s’imposent et des envies d’ailleurs vous gagnent.



Si vous n’avez pas encore planifié vos vacances et que vous voulez malgré tout partir, il n’est pas trop tard !



Nous avons étudié pour vous les meilleures destinations pour réserver vos vacances cet été, et les meilleures astuces pour profiter au maximum de la saison, et ce au meilleur prix.



Découvrez où partir en juillet !



Quelles sont les destinations les plus populaires pour voyager en juillet en France ? Le mois de juillet est une période très demandée pour les réservations de vacances. Les conditions climatiques en France sont supposément idéales, les journées sont ensoleillées et le champ des possibles est infini.



De nombreuses destinations touristiques sont alors accessibles, et il y en a pour tous les goûts. De la plage à la montagne en passant par une excursion à l’étranger, le mois de juillet permet toutes les excursions.



Si vous souhaitez partir en France, le mois de juillet est une période propice à la découverte.



Découvrez le top 5 des destinations les plus populaires pour voyager cet été :



1. La Côte d’Azur : destination phare de l’été en France, la Côte d’Azur attire chaque année des milliers de visiteurs venus de France et d’ailleurs à la recherche de belles plages de sable fin et d’un climat clément. C’est la destination idéale pour des vacances relaxantes qui changent de décor. Les visiteurs peuvent aisément se reposer, se détendre, prendre leur temps et simplement profiter du moment présent. Les paysages de la Côte d’Azur valent le détour. En effet, quoi de mieux qu’une plage de sable blanc et d’eaux turquoises à perte de vue pour un dépaysement complet tout en restant en France ? Au sud-est, de Cassis à Menton, profitez de paysages exceptionnels.



2. La Provence : le mois de juillet est probablement la meilleure période pour découvrir toutes les richesses de la Provence. En effet, c’est entre fin juin et fin juillet que les célèbres champs de lavande sont en fleur. La route de la lavande est un parcours immanquable à la découverte de “l’or bleu” au cœur de la région Provence. Ces paysages colorés et élégants s’étendent à perte de vue et révèlent toute la beauté des territoires locaux. Les producteurs vous accueillent au sein de leurs distilleries afin de vous faire découvrir le mode de transformation de la lavande. Vous aurez également l’opportunité de découvrir de superbes paysages, des forêts, des sentiers de randonnée, et de superbes vues sur la mer.



3. La Bretagne : si vous souhaitez changer des destinations touristiques classiques en France, optez pour la Bretagne. Moins fréquentée que le sud lors de la saison estivale, la Bretagne a pourtant beaucoup à offrir. Le climat y est tempéré, afin que vous ne souffriez pas des lourdes chaleurs, les paysages y sont verdoyants et divers, pour vous permettre de participer à différentes activités, et les plages y sont agréables. Les vacances au bord de l’océan sont idéales pour les familles qui pourront jouer dans les vagues et être au calme sur les plages, contrairement aux plages des grandes stations balnéaires.



4. Le Pays-Basque : plus au sud, le Pays-Basque vous séduira assurément par sa culture aussi bien que par son territoire. Cette région de France au bord de l’océan Atlantique bénéficie d’un climat agréable en juillet, qui permet aux visiteurs de profiter de la plage, des nombreuses stations thermales pour un moment de détente unique, mais également des Pyrénées, pour les adeptes de vacances sportives. La proximité avec l’Espagne permettra également aux voyageurs de découvrir la culture de l’autre côté de la frontière, pour un dépaysement garanti. Au Pays-basque, vous apprécierez les maisons à colombage traditionnel, les spécialités locales ainsi que la bienveillance des habitants.



5. La Corse : l’Île de Beauté ne possède pas son surnom pour rien. La Corse propose en effet des paysages entre terre et mer incroyables, des eaux turquoises et des plages dignes des plus belles îles paradisiaques. C’est l’occasion de sortir des sentiers battus en partant à la découverte de petits villages cachés plein de charme, de vallées au cœur desquelles résonnent les chants traditionnels et de plages de sable fin. Les plus sportifs pourront s’affronter au célèbre GR20, l’un des treks les plus durs qui parcourt la Corse du nord au sud.

est une période très demandée pour les réservations de vacances. Les conditions climatiques en France sont supposément idéales, les journées sont ensoleillées et le champ des possibles est infini.De nombreuses destinations touristiques sont alors accessibles, et il y en a pour tous les goûts.r, le mois de juillet permet toutes les excursions.Si vous souhaitez, le mois de juillet est une période propice à la découverte.Découvrez le: destination phare de l’été en France, laattire chaque année des milliers de visiteurs venus de France et d’ailleurs à la recherche de belles plages de sable fin et d’un climat clément. C’est la destination idéale pour des vacances relaxantes qui changent de décor. Les visiteurs peuvent aisément se reposer, se détendre, prendre leur temps et simplement profiter du moment présent. Lesde la Côte d’Azur valent le détour. En effet, quoi de mieux qu’uneetpour un dépaysement complet tout en restant en France ? Au sud-est,profitez de paysages exceptionnels.: le mois de juillet est probablement la meilleure période pour. En effet, c’est entre fin juin et fin juillet que les célèbres champs de lavande sont en fleur.est un parcours immanquable à la découverte de “l’or bleu” au cœur de la région Provence. Cess’étendent à perte de vue et révèlent toute la beauté des territoires locaux. Les producteurs vous accueillent au sein de leurs distilleries afin de vous faire découvrir le mode de transformation de la lavande. Vous aurez également l’opportunité de découvrir de superbes paysages, des forêts, des sentiers de randonnée, et de superbes vues sur la mer.: si vous souhaitez changer des destinations touristiques classiques en France, optez pour la. Moins fréquentée que le sud lors de la saison estivale, la Bretagne a pourtant beaucoup à offrir., afin que vous ne souffriez pas des lourdes chaleurs, les paysages y sont verdoyants et divers, pour vous permettre de participer à différentes activités, et les plages y sont agréables.sont idéales pour les familles qui pourront jouer dans les vagues et être au calme sur les plages, contrairement aux plages des grandes stations balnéaires.: plus au sud, le Pays-Basque vous séduira assurément par sa culture aussi bien que par son territoire. Cette région de France au bord de l’océan Atlantique bénéficie d’un climat agréable en juillet, qui permet aux visiteurs de profiter de la plage, des nombreuses stations thermales pour un moment de détente unique, mais également des, pour les adeptes de vacances sportives. Lapermettra également aux voyageurs de découvrir la culture de l’autre côté de la frontière, pour un dépaysement garanti. Au Pays-basque, vous apprécierez les maisons à colombage traditionnel, les spécialités locales ainsi que la bienveillance des habitants.ne possède pas son surnom pour rien. La Corse est une superbe destination pour vos vacances d’été en juillet. Trop souvent oubliée, elle a pourtant énormément à offrir aux visiteurs. Lapropose en effet des paysages entre terre et mer incroyables, des eaux turquoises et des plages dignes des plus belles îles paradisiaques. C’est l’occasion de sortir des sentiers battus en partant à la découverte de petits villages cachés plein de charme, de vallées au cœur desquelles résonnent les chants traditionnels et de plages de sable fin. Les plus sportifs pourront s’affronter au célèbre, l’un des treks les plus durs qui parcourt la Corse du nord au sud.

Quelles sont les destinations les plus populaires à l’étranger ? Si vous souhaitez partir à la conquête de nouvelles contrées, vous pouvez tout à fait partir à l’étranger. Le mois de juillet est une excellente période pour visiter certains pays plus ou moins proches de la France.



Cette année, les pays étrangers ayant eu le plus de succès sont :



1. L’Australie : les saisons y sont inversées, c’est donc l’occasion de profiter d’une excursion loin des chaleurs et des foules de la plage. L'Australie présente tout de même de belles journées ensoleillées à cette période, et vous aurez l’opportunité de découvrir une faune et une flore emblématiques et préservées.



2. L’Italie : si vous souhaitez voyager sans pour autant partir à l’autre bout du monde, optez pour l’Italie ! A deux pas de la France, ce territoire à la culture si particulière séduit de plus en plus les touristes français. Rome, Milan, Pise, les grandes villes vous dévoilent leur patrimoine. Descendez jusqu’en Sardaigne pour profiter de paysages exceptionnels.



3. La Norvège : découvrez ce pays du nord de l’Europe pour vous imprégner d’une nouvelle culture. En juillet, les paysages sont certes moins enneigés, mais ils révèlent des tableaux montagneux et des lacs préservés où se nichent des villages traditionnels. C’est la destination idéale pour des vacances au calme et au frais.



Quels sont les événements culturels ou festivals à ne pas manquer en juillet ? prendre en compte les différents événements culturels des destinations envisagées.



L’été, c’est notamment la saison des festivals de musique. Vous pouvez opter pour la capitale cette année, pour assister aux festivals de musique Lollapalooza (du 21 au 23 juillet 2023), un spectacle de rap et de pop, ou encore le célèbre Rock en Seine (du 23 au 27 août 2023). Les deux événements proposent de belles têtes d’affiche et s’adaptent à tous les goûts.



En France, vous retrouverez également les Francofolies (du 12 au 16 juillet), le Musilac (du 5 au 8 juillet) ou encore les Vieilles Charrues (du 13 au 17 juillet).



En Europe, plongez au cœur de la culture Belge avec le Festival de Gand “Gentse Feesten” du 14 au 23 juillet. Savourez les spécialités italiennes lors du Festival de la gastronomie et du vin à Forlimpopoli du 24 juin au 2 juillet et prenez-en plein les yeux lors du Festival de feux d’artifices de Blanes en

Pour choisir où partir en juillet, vous pouvezL’été, c’est notamment la saison des. Vous pouvez opter pour la capitale cette année, pour assister aux festivals de musique(du 21 au 23 juillet 2023), un spectacle de rap et de pop, ou encore le célèbre(du 23 au 27 août 2023). Les deux événements proposent de belles têtes d’affiche et s’adaptent à tous les goûts.En France, vous retrouverez également les(du 12 au 16 juillet), le(du 5 au 8 juillet) ou encore les(du 13 au 17 juillet).En Europe, plongez au cœur de la culture Belge avec ledu 14 au 23 juillet. Savourez les spécialités italiennes lors dudu 24 juin au 2 juillet et prenez-en plein les yeux lors duen Espagne . Les vacances, c’est aussi l’occasion de faire la fête !

Quelles sont les destinations les plus abordables pour des vacances en juillet ? Vous souhaitez partir en vacances en juillet mais votre budget est limité ? Pas d'inquiétude, il existe de nombreuses destinations locales et internationales qui s’adaptent aux petits budgets.



En France, nous vous conseillons de vous orienter vers des destinations moins fréquentées, comme la Haute-Savoie, la Bretagne, le Mercantour ou encore l’Auvergne. Si vous souhaitez malgré tout partir à la mer en juillet, optez pour les destinations autour des lieux les plus connus. Les villes secondaires proposent généralement des prestations similaires à un tarif plus abordable.



Si vous souhaitez partir à l’étranger, optez par exemple pour Chypre (une île avec de superbes paysages), l’Albanie ou encore le Maroc, qui peut proposer de très bons tarifs encore en juillet. Ne tardez pas pour trouver le meilleur plan de juillet !





Quelles destinations offrent le meilleur climat en juillet ? Le climat en France est plus ensoleillé dans le sud du pays, même si tout le territoire bénéficie généralement de conditions favorables. Pour partir en juillet en France et bénéficier du meilleur climat, optez pour le sud.



A l’étranger, les destinations sont multiples. Les destinations précédemment citées proposent un climat favorable pour les sorties, les baignades et les visites.



D’autres destinations sont également très prisées pour leur climat, comme la Polynésie française, l’Île Maurice ou encore le Sri Lanka, qui est alors dans sa saison sèche.



En Europe, optez pour la Bulgarie, la Grèce ou encore le Portugal.



Quelles sont les précautions à prendre pour voyager en juillet compte tenu de la situation sanitaire ? complètement suspendu leurs mesures de restrictions vis-à-vis de l’épidémie de Covid-19, il est possible que certaines mesures soient encore en vigueur dans certains pays éloignés.



Pour savoir quelles sont les précautions à prendre avant de voyager, il est conseillé de vous rendre sur le site du gouvernement, sur la page du pays visé, afin de de trouver les possibles restrictions encore en vigueur.



Pour vous faciliter la tâche, TourMaG a créé pour vous des pages regroupant toutes les informations concernant votre voyage. Visa, passeport, restrictions, nous actualisons régulièrement notre contenu afin de vous offrir un accès facilité à l’information.



Pour trouver la page, rien de plus simple : il vous suffit de taper “Voyage $pays tourmag” dans votre moteur de recherche, en remplaçant “$pays” par le pays de destination souhaité. Vous n’avez alors plus qu’à parcourir notre page pour retrouver toutes les informations dont vous avez besoin.



N’attendez plus pour réserver vos vacances du mois de juillet et profitez de l’été !



A lire également pour planifier vos vacances :

► Connaissez-vous ces astuces

► Quels sont





Bien que la plupart des destinations touristiques aientil est possible que certaines mesures soient encore en vigueur dans certains pays éloignés.Pour savoir quelles sont les précautions à prendre avant de voyager, il est conseillé de vous rendre sur le, sur la page du pays visé, afin de de trouver les possibles restrictions encore en vigueur.Pour vous faciliter la tâche,. Visa, passeport, restrictions, nous actualisons régulièrement notre contenu afin de vous offrir un accès facilité à l’information.Pour trouver la page, rien de plus simple : il vous suffit de taper “” dans votre moteur de recherche, en remplaçant “par le. Vous n’avez alors plus qu’à parcourir notre page pour retrouver toutes les informations dont vous avez besoin.► Connaissez-vous ces astuces Google maps : en 2022 ?► Quels sont les plus beaux villages de France en 2022 ?

Publié par Manon Morelli Rédactrice web - TourMaG.com

Voir tous les articles de Manon Morelli



Publié par Manon Morelli

Lu 77 fois Notez



Dans la même rubrique : < > La Floride : Un paradis ensoleillé aux multiples facettes Découvrez les Plages Paradisiaques d'Indonésie : Un Voyage au Cœur du Paradis Tropical Découvrez la beauté éblouissante de Raja Ampat : Un paradis tropical inoubliable