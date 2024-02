Sébastien Piette a une expérience de 8 ans dans les métiers d’agent de voyages et de chef de comptoir au sein de la grande distribution (Carrefour Voyages et Galeries Lafayette Voyages).



En 2008 Stéphane Le Coz le recrute au poste de responsable commercial pour la région Ile de la France pour le Tour Opérateur Tourinter.



Dans le courant de l’année 2009, il décide de suivre Véronique Berthier au côté de laquelle il contribue au développement de la marque Naïade qui deviendra The LUX* Collective quelques années plus tard, exerçant successivement les métiers de responsable des ventes, responsable des groupes et incentives puis directeur des ventes pour les marchés France, Belgique, Espagne.



C’est à cette époque qu’il découvre l’île de la Réunion et en tombe définitivement amoureux lors de sa prise de fonction de Directeur Commercial et Marketing au sein des hôtels LUX* Saint Gilles et Hôtel le Récif en 2018 .



L’année 2022 marque un tournant dans sa carrière lors de la prise de fonction de directeur général pour le DMC Connections Réunion actuellement parmi les leaders des agences réceptives locales.



Ce passionné de motos et de sports en général souhaite apporter sa contribution à l’île de la Réunion afin que celle-ci puisse définitivement assoir son image d’ Ile Intense .