Sébastien Piette devient directeur général de DMC Connections Réunion

Après 12 ans passé au sein du groupe the LUX* Collective dont plus de 3 ans en tant que Directeur Commercial et Marketing pour le LUX* Saint Gilles et L’Hôtel le Récif, Sébastien Piette prend la direction générale du DMC Connections Réunion en remplacement de Stéphane Ravry, fondateur de l’entreprise, qui prendra sa retraite après 20 ans passé au sein de cette institution réunionnaise.Sébastien PIETTE - Tel: +262 6 92 69 79 68Mail : sebastien@connections-reunion.com