Visiter Ouarzazate en 2023 : les infos à savoir

Les adresses touristiques de cette ville marocaine sont nombreuses et valent chacune le détour. Parmi les incontournables, on peut citer entre autres la kasbah de Taourirt, l’Atlas Studios, le musée du cinéma ou encore l’oasis de Fint.Cette citadelle fait partie intégrante des meilleurs sites touristiques à visiter dans le centre-ville de Ouarzazate. Considérée comme la perle de cette région marocaine, elle se distingue par ses murs en stuc décoré ainsi que son ingénieux système de ventilation permettant à l’air frais de traverser toute la pièce. Classée aude l’UNESCO, elle est entourée de ruelles d’un ksar où l’on peut se promener avant de parcourir les souks qui se trouvent en face. Cet édifice construit par la tribu des Glaoui au XVIIe siècle figure parmi l’une des premières grandes architectures berbères. Elle a été abritée pendant longtemps par le pacha du Marrakech, un haut dignitaire de la royauté du Maroc.Ici, les souks n’ont rien envie de ceux de Marrakech parce qu’ils sont bien organisés et propres. Les commerçants proposent leurs étalages bien alignés. Ainsi, les touristes ne risquent pas de s’ennuyer pour y acheter des souvenirs. Comme il s’agit d’une ville calme et sereine, ces endroits offrent aux visiteurs un moyen pratique d’appréhender le mode de vie des locaux.La plupart de ces boutiques proposent aussi des poteries artisanales en tout genre fabriquées en terre cuite. Elles proviennent du village de Tamegroute, à quelques kilomètres de la ville. Ces poteries sont fabriquées, suivant une technique traditionnelle, avec un alliage de manganèse, de farine d’orge et d’oxyde de cuivre. Pour se faire plaisir, on peut donc acheter des coupes, des assiettes ou encore des chandeliers, le tout au bon rapport qualité-prix.Il s’avère impossible de visiter Ouarzazate sans passer par ses studios de cinéma. Ces derniers ont le vent en poupe depuis les années 1960 et continuent d’attirer la curiosité de nombreux visiteurs. Les paysages époustouflants du village d’Aït-ben-Haddou ont servi de décor naturel pour de nombreuses scènes de tournage.Pour avoir une idée, le film « Lawrence d’Arabie » a été tourné en grande partie dans la ville et ses environs. Cette initiative se trouve à l’origine des intérêts des réalisateurs à tourner des films dans un endroit éloigné de la pollution et ayant gardé son authenticité . Une virée aux studios Atlas peut en effet réveiller l’engouement des amoureux du septième art. Depuis leur création en 1983, ces studios ont réuni un large succès du box-office si on ne parle que d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Gladiator ou encore La Momie. Une visite s’impose !