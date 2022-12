Nos conseils pour préparer votre visite de Chefchaouen

Fondée par Moulay Ali Ben Rachid en 1471, laest un site fortifié d’exception. Elle a été surtout construite pour se protéger des invasions portugaises dans la partieEn effet, cet endroit servait autrefois de base afin d’empêcher le flux et l’influence des Portugais de Ceuta. L’arrivée des Maures ainsi que des Juifs sépharades expulsés d’Espagne au cours des XVe et XVIIe siècles a permis à cettede retrouver une certaine prospérité. Autrement dit, l’origine de sa population est formée de musulmans, de juifs, mais aussi des exilés d’al-Andalous. Pendant des siècles, notamment durant l’occupation espagnole, aucun étranger ne peut accéder à Chefchaouen. Mais pendant la guerre du Rif, entre 1924 et 1926, les Espagnols ont été expulsés de la ville.