Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain. Sur la photo à gauche, Guirec Le Morvan, directeur Voyages E.Leclerc - Photo CE
Dans un post publié sur LinkedIn, Michel-Edouard Leclerc, président d'E.Leclerc défend « le choix d'un accueil humain » dans le secteur des voyages à l'heure où « les banques, le secteur de la téléphonie et même La Poste suppriment leurs agences et des emplois. »
« La tech sans l'humain, c'est la galère !! » résume-t-il.
Selon lui, les leçons ont été tirées du Covid. « Sans interlocuteur, si ce n'est un répondeur qui vous questionne genre IA : « Z'êtes au Venezuela ? Faites le préfixe 1 » ; « À Chișinău ? Faites le 795, mais tapez doucement ! » ; « Aux Glénan ? Mettez les voiles ! » ; « À Oman ? Joignez le 972 » ; « Dans les Landes ? Mettez-vous au vert ! ». »
Il ajoute que 18 nouvelles agences de voyages ont ouvert cette année, et que 6 nouvelles rejoindront les rangs du réseau Voyages E.Leclerc d'ici la fin de l'année à Anet, Pontchâteau, Varennes-Vauzelles / Coulanges-lès-Nevers, Bayonne, Bellaing...
« La tech sans l'humain, c'est la galère !! » résume-t-il.
Selon lui, les leçons ont été tirées du Covid. « Sans interlocuteur, si ce n'est un répondeur qui vous questionne genre IA : « Z'êtes au Venezuela ? Faites le préfixe 1 » ; « À Chișinău ? Faites le 795, mais tapez doucement ! » ; « Aux Glénan ? Mettez les voiles ! » ; « À Oman ? Joignez le 972 » ; « Dans les Landes ? Mettez-vous au vert ! ». »
Il ajoute que 18 nouvelles agences de voyages ont ouvert cette année, et que 6 nouvelles rejoindront les rangs du réseau Voyages E.Leclerc d'ici la fin de l'année à Anet, Pontchâteau, Varennes-Vauzelles / Coulanges-lès-Nevers, Bayonne, Bellaing...
Voyages E.Leclerc : un réseau de plus de 260 agences
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Ces nouveaux points de vente portent à plus de 260 le nombre d’agences du réseau.
« Pour info, vu l'ambiance anxiogène du moment, les destinations les plus courues sont nationales, axées sur nos terroirs et les pays du contour méditerranéen...
Ah aussi, pas de culpabilité à avoir : tout le monde est branché bons plans ! Jeunes ou seniors, c'est la course à la promo de dernière minute ! »
Nous avions rencontré Michel-Edouard Leclerc en février dernier, dans son bureau, au siège du groupe à Ivry-sur-Seine.
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