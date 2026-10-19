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Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain

6 nouvelles agences Voyages E.Leclerc vont ouvrir d'ici la fin de l'année


Michel-Edouard Leclerc défend le maintien d’un accueil humain dans le secteur des voyages. Le réseau Voyages E.Leclerc compte plus de 260 agences et prévoit six nouvelles ouvertures d’ici la fin de l’année.


Rédigé par le Mardi 20 Octobre 2026 à 11:02

Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain. Sur la photo à gauche, Guirec Le Morvan, directeur Voyages E.Leclerc - Photo CE
Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain. Sur la photo à gauche, Guirec Le Morvan, directeur Voyages E.Leclerc - Photo CE
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Dans un post publié sur LinkedIn, Michel-Edouard Leclerc, président d'E.Leclerc défend « le choix d'un accueil humain » dans le secteur des voyages à l'heure où « les banques, le secteur de la téléphonie et même La Poste suppriment leurs agences et des emplois. »

« La tech sans l'humain, c'est la galère !! » résume-t-il.

Selon lui, les leçons ont été tirées du Covid. « Sans interlocuteur, si ce n'est un répondeur qui vous questionne genre IA : « Z'êtes au Venezuela ? Faites le préfixe 1 » ; « À Chișinău ? Faites le 795, mais tapez doucement ! » ; « Aux Glénan ? Mettez les voiles ! » ; « À Oman ? Joignez le 972 » ; « Dans les Landes ? Mettez-vous au vert ! ». »

Il ajoute que 18 nouvelles agences de voyages ont ouvert cette année, et que 6 nouvelles rejoindront les rangs du réseau Voyages E.Leclerc d'ici la fin de l'année à Anet, Pontchâteau, Varennes-Vauzelles / Coulanges-lès-Nevers, Bayonne, Bellaing...

Voyages E.Leclerc : un réseau de plus de 260 agences

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Ces nouveaux points de vente portent à plus de 260 le nombre d’agences du réseau.

« Pour info, vu l'ambiance anxiogène du moment, les destinations les plus courues sont nationales, axées sur nos terroirs et les pays du contour méditerranéen...

Ah aussi, pas de culpabilité à avoir : tout le monde est branché bons plans ! Jeunes ou seniors, c'est la course à la promo de dernière minute ! »

Nous avions rencontré Michel-Edouard Leclerc en février dernier, dans son bureau, au siège du groupe à Ivry-sur-Seine.

A lire aussi : Interview exclusive de Michel-Édouard Leclerc : Voyages E.Leclerc va atteindre un total de 300 agences d'ici 2030


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Tags : leclerc
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