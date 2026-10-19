Voyages E.Leclerc : Michel-Edouard Leclerc revendique le choix de l’humain

«

le choix d'un accueil humain

»

«

les banques, le secteur de la téléphonie et même La Poste suppriment leurs agences et des emplois.

»

«

La tech sans l'humain, c'est la galère !!

»

«

Sans interlocuteur, si ce n'est un répondeur qui vous questionne genre IA : « Z'êtes au Venezuela ? Faites le préfixe 1 » ; « À Chișinău ? Faites le 795, mais tapez doucement ! » ; « Aux Glénan ? Mettez les voiles ! » ; « À Oman ? Joignez le 972 » ; « Dans les Landes ? Mettez-vous au vert ! ».

»