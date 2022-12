Alajuela : une ville aux pieds du Volcan Poas

Comme dans une bonne partie de l'Amérique du Sud, l'église est au centre de la ville. Celle d'Alajuela est somptueuse et sa coupole est la plus grande et la plus haute du pays. Elle a été construite au fil des siècles sur l’église Nuestra Señora del Pilar (XVIIIe). Vous serez séduit par son imposante façade extérieure mais surtout par l'intérieur de cet édifice. La séduction opère dès que vous levez les yeux au plafond sublimé par des peintures qui représentent des scènes des Évangiles. Admirez également son autel entouré de colonnes en marbre.