Découvrez Liberia, au Costa Rica

Libéria regorge d'endroits paradisiaques. Ce sont de véritables cartes postales que vous allez voir en grandeur nature. Découvrez nos coups de cœur.



● Le parc National Rincón de la Vieja

Situé au Nord-Ouest du Costa Rica, Rincón de la Vieja est un impressionnant volcan entouré d'un vaste parc national de 14 127 hectares. Le volcan, pour sa part, affiche une hauteur de 1 895 mètres. Il s'agit de l’un des 5 volcans emblématiques de la Cordillère de Guanacaste.



C'est l'endroit idéal pour participer à des excursions. D'ailleurs, il abrite 7 sentiers entièrement dédiés aux randonnées. Le parc est divisé en deux secteurs : Las Pailas et Santa Maria.



● Parc National Rincón de la Vieja : infos pratiques

Las Pailas, pour information, est le secteur le plus populaire du site. Cette partie du parc ouvre ses portes du mardi au dimanche entre 8 h et 15 h. Pour sa part, le secteur Santa Maria est momentanément fermé. Comptez 16,95 dollars américains (16,55 euros) pour un adulte pour accéder au Parc et 5,64 dollars américains (5,51 euros) pour un enfant de 6 à 12 ans.



● El Parque Mario Cañas Ruiz

Ici, on parle du Kiosque du Parc de la ville de Libéria. Construit en bois, il est considéré comme le bâtiment le plus ancien qui existe au Costa Rica. En effet, il a été construit entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Avec le parc central de la ville dans lequel il est situé, el Parque Mario constitue l'une des plus belles attractions du Libéria.



● La galerie d'art Hidden Garden

Il n'y a pas que les forêts tropicales et les plages paradisiaques au Costa Rica. Partez à la découverte d'un art authentique à travers la galerie Hidden Garden.

Plus de 400 œuvres - peintures et sculptures -, réalisées par 70 artistes y sont exposées. Elles sont réparties dans 15 pièces à visiter avec toute la famille et vos proches. La galerie d'art Hidden Garden est ouverte du mardi au samedi entre 10 h et 16 h.



● L'église Inmaculada Concepción de María

C'est l'architecte Luis Guillermo Rojas Chàvez qui a conçu cette somptueuse église moderne. Des structures préfabriquées ont été utilisées pour la bâtir. Le 8 décembre 1972, c'est à Romàn Arrieta Villalobs, évêque de Tilaràn, qu'elle a été consacrée. Son clocher a été installé au début du XXIe siècle à l'époque du prêtre Oscar Valerio Vargas.



● Le Parc National de Santa Rosa

Avec ses 386 km carrés de surface, le parc National de Santa Rosa est l'un des plus emblématiques de Libéria. Il assure la protection de la plus grande étendue de forêts tropicales sèches de l'Amérique Centrale.