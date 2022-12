Que voir à San José (Costa Rica) ?

La course des taureaux ou Les Ticos est un sport populaire ancré dans les traditions du pays. Comme le veut la coutume, plus de 150 toréadors feront de leur mieux pour fuir des taureaux en colère dans l'arène. Selon le rituel de la course camarguaise, les plus audacieux de ces participants doivent toucher les animaux en fureur.Malgré l'indignation de ses détracteurs, les Corridas a la Tica représentent l’une des pratiques les plus prisées au Costa Rica.