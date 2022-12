Quelle est la capitale du Costa Rica ?

Le climat du Costa Rica est de type tropical avec une saison sèche assez courte de janvier à mars. À San José, les températures sont très agréables toute l'année et s'échelonnent même entre 28 et 30 °C. Évitez juste la saison des pluies qui débute généralement en mai et se termine fin novembre avec des pics de précipitations en juin, septembre et octobre. Pour visiter la capitale du Costa Rica qui se situe à 11 degrés de latitude nord, choisissez idéalement les mois de décembre à avril.Bon séjour à San José qui vous invite également à découvrir les autres merveilles du pays. Pourquoi ne pas profiter de votre passage dans la capitale pour faire une excursion à Alajuela, la ville aux pieds du Volcan Poás située à seulement 20 km au nord ?Les passionnés d'histoire précolombienne prendront certainement la direction Est pour une visite de l'un des sites archéologiques les plus importants du Costa Rica, le Monument National Guayabo à environ 60 km. Mais ne quittez surtout pas le Costa Rica sans avoir profité de ses 1 290 kilomètres de littoral qui abritent des plages paradisiaques ! San José est à environ 150 km de la côte Caraïbe (Puerto Limón) et à moins de 100 km de Puntarenas côté Pacifique.