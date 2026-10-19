logo DestiMaG  
Recherche avancée

Guadeloupe : un film destination diffusé dans 55 cinémas au Québec

Les îles de la Guadeloupe cherche à séduire le Québec grâce à un film


Les Îles de Guadeloupe font l’objet d’un film de 90 minutes produit par Les Aventuriers Voyageurs, diffuseur québécois de films et de conférences de voyages. Tourné en avril 2026, il sera projeté dans 55 salles au Québec jusqu’en février 2027.


Rédigé par le Mardi 20 Octobre 2026 à 15:52

@Les Îles de Guadeloupe
@Les Îles de Guadeloupe
CroisiEurope
Les Îles de Guadeloupe cherchent à renforcer leur visibilité sur le marché québécois à travers un nouveau film destination.

Diffusé depuis le 19 octobre 2026 par Les Aventuriers Voyageurs, ce documentaire de 90 minutes a été tourné au début du mois d’avril dans plusieurs sites de l’archipel. Le film suit Gino Chouinard, animateur québécois, dans un parcours entre marchés locaux, distilleries, Pointe-à-Pitre et Parc national de la Guadeloupe. Le tournage se poursuit à Marie-Galante et dans l’archipel des Saintes.

Naomi Torrent, Miss Guadeloupe 2025, complète le programme.

Une diffusion dans 55 salles québécoises

Autres articles
Réalisé en collaboration avec le Comité du tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG, le film sera diffusé dans 55 salles de cinéma au Québec, jusqu’en février 2027.

Il sera également proposé à la location en ligne pendant sept ans.

L’avant-première montréalaise est prévue le 4 novembre 2026, en présence du réalisateur, de Gino Chouinard et d’un représentant du CTIG.

Lu 195 fois

Tags : film, iles de guadeloupe, quebec
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil

L'hiver au Cap-Vert, bien plus qu'une parenthèse au soleil
De novembre à avril, le Cap-Vert ne se résume pas à ses plages. C'est en hiver que le vent se lève...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes

Shanti Travel lance sa collection GIR 2027 et mise sur une nouvelle génération de voyages en petits groupes
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Guadeloupe : un film destination diffusé dans 55 cinémas au Québec

Dégradations : le Gouvernement annonce des aides aux commerces sinistrés

Expedia Group automatise l’intégration des hébergements en moins de 24 heures

Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires

119 jours pour faire le tour du monde, une promesse signée MSC

Brand News

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten

Il y a la Norvège que tout le monde connaît. Et puis, il y a la Norvège de Hurtigruten
Depuis plus de 130 ans, Hurtigruten sillonne les côtes norvégiennes. Nous connaissons ses fjords,...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

La Premium Economy de Condor : le tarif comme argument de vente

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection

Confidant Collective : développez vos ventes avec Hyatt Inclusive Collection
AirMaG

AirMaG

Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires

Air Tahiti reçoit un premier ATR classe affaires
CruiseMaG

CruiseMaG

119 jours pour faire le tour du monde, une promesse signée MSC

119 jours pour faire le tour du monde, une promesse signée MSC
Distribution

Distribution

Dégradations : le Gouvernement annonce des aides aux commerces sinistrés

Dégradations : le Gouvernement annonce des aides aux commerces sinistrés
Futuroscopie

Futuroscopie

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]

Hôtellerie : des étoiles à l’IA, des mutations discrètes mais fermes [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation

Le Trou aux Biches Beachcomber : l’hôtel rouvre après rénovation
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia Group automatise l’intégration des hébergements en moins de 24 heures

Expedia Group automatise l’intégration des hébergements en moins de 24 heures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice

ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice
Partez en France

Partez en France

Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?

Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?
Production

Production

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar

Beachcomber Tours se renforce en Polynésie et à Zanzibar
Transport

Transport

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre

SNCF : les syndicats appellent à la grève le 5 novembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation

Amex GBT et Delta intègrent les programmes de fidélité dans le parcours de réservation
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité
TravelJobs

Emploi & Formation

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias