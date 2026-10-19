Guadeloupe : un film destination diffusé dans 55 cinémas au Québec

Les Îles de Guadeloupe cherchent à renforcer leur visibilité sur le marché québécois à travers un nouveau film destination.
Diffusé depuis le 19 octobre 2026 par Les Aventuriers Voyageurs, ce documentaire de 90 minutes a été tourné au début du mois d’avril dans plusieurs sites de l’archipel. Le film suit Gino Chouinard, animateur québécois, dans un parcours entre marchés locaux, distilleries, Pointe-à-Pitre et Parc national de la Guadeloupe. Le tournage se poursuit à Marie-Galante et dans l’archipel des Saintes.
Naomi Torrent, Miss Guadeloupe 2025, complète le programme.
Diffusé depuis le 19 octobre 2026 par Les Aventuriers Voyageurs, ce documentaire de 90 minutes a été tourné au début du mois d’avril dans plusieurs sites de l’archipel. Le film suit Gino Chouinard, animateur québécois, dans un parcours entre marchés locaux, distilleries, Pointe-à-Pitre et Parc national de la Guadeloupe. Le tournage se poursuit à Marie-Galante et dans l’archipel des Saintes.
Naomi Torrent, Miss Guadeloupe 2025, complète le programme.
Une diffusion dans 55 salles québécoises
Autres articles
-
Podcast : les Laurentides (Québec), le nouvel eldorado des retraites bien-être
-
Ponant ancrera ses croisières hivernales à Montréal dès 2027
-
Webinaire canadien : Les secrets bien gardés du Canada en 2026
-
VISITEURS revient sur la 9e édition de son Very Good Trip
-
Air Transat lance la première liaison sans escale Québec – Pointe-à-Pitre
Réalisé en collaboration avec le Comité du tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG, le film sera diffusé dans 55 salles de cinéma au Québec, jusqu’en février 2027.
Il sera également proposé à la location en ligne pendant sept ans.
L’avant-première montréalaise est prévue le 4 novembre 2026, en présence du réalisateur, de Gino Chouinard et d’un représentant du CTIG.
Il sera également proposé à la location en ligne pendant sept ans.
L’avant-première montréalaise est prévue le 4 novembre 2026, en présence du réalisateur, de Gino Chouinard et d’un représentant du CTIG.