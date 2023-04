Le pont entre le Maroc et l’Espagne : le vrai du faux

Le journal, à la fin de l'article, a tenu à préciser qu'il s'agissait d'un Poisson d'avril. En dehors de cela, certains éléments d'informations nous ont mis la puce à l'oreille. On peut citer, notamment, la déclaration suivante " Le pont représente un investissement colossal, mais moins important que le projet de tunnel ", faite par Raquel Sanchez, supposée être la ministre des Transports. En réalité, il s'agit plutôt de la ministre des Équipements.



Autre indice qui n'aurait sans doute pas échappé aux lecteurs les plus avertis : c'est le projet du tunnel évoqué plus haut qui a été maintenu, et non celui du pont, et ce compte tenu des caractéristiques géologiques de la zone.