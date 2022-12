Mosquée d'Abu Dhabi : découvrez la Mosquée Cheikh Zayed

Lorsque, en visionnaire avant-gardiste, Sheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane a déclaré le début des travaux pour une mosquée qui, plus tard, portera son nom, personne n'imaginait l'ampleur de ce projet exceptionnel.La construction de ce chef-d’œuvre architectural de l'art islamique a nécessité au total 12 ans de travaux. Démarré en 1995, ce chantier ne s'est achevé qu'en 2007. Son excellence le Sheikh Zayed bin sultan al Nahyane a alloué à cette initiative qui symbolisme les valeurs de tolérance et de fraternité, un budget qui a avoisiné les 400 millions d'euros. Plusieurs talents internationaux ont contribué à la concrétisation de cette idée. Nous mentionnerons : Halcrow Group, les sociétés Six Construct ou encore Arabian Construction Company. Abu Dhabi : Découvrez cet émirat incontournableEn dépit de la difficulté de ce chantier qui s'est fait dans un climat où le baromètre a souvent dépassé les 40°, plus de 2 500 ouvriers ont travaillé inlassablement pour donner vie à cet édifice exceptionnel.Cette réalisation monumentale a mobilisé une superficie de plus de 22 000 mètres carrés. Étant donné que la terre sélectionnée pour élever la mosquée a un caractère désertique et salin, le chantier a nécessité un nombre impressionnant de plus 6 000 piliers d'acier anti-corrosif pour garantir la durabilité de la structure.Pour renforcer la longévité des fondations posées, les ouvriers ont eu besoin de 220 000 m3 de béton au total. Pour une meilleure résistance, 30 000 tonnes d'armatures en acier ont été déployées.En hommage à la vision de son illustre père, le Sheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane lui a attribué son nom. En effet, le fondateur des Émirats modernes n'a malheureusement pas eu l'opportunité d'admirer le résultat final des travaux puisqu'il est décédé en 2004.En février 2007, Le roi actuel d'Angleterre et son épouse Camilla avaient visité ce lieu de culte éblouissant. Or, l'inauguration officielle a eu lieu en décembre de la même année avec la grande prière de l'Aïd al-Adha.