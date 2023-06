Appartement, maison de vacances, mobil-home ou encore Club Vacances, une fois que vous avez trouvé la destination idéale, vous devez trouver la location de vacances idéale.



En moyenne, au cours de la saison estivale, un séjour en appartement pour 6 personnes coûte 18% moins cher qu’un séjour en mobil-home. Cela coûte également 41% moins cher que la location d’une maison de vacances. Ces écarts entre les prix peuvent faire la différence au moment de choisir votre destination.



Pour une réservation à petit prix, cet été, lorsque les tarifs sont au plus bas fin août, il sera plus avantageux de réserver une location en Club vacances ou dans un mobil-home. Ces logements pourront coûter, au plus bas, 159€. Pour un appartement, il faudra compter au minimum 218€, et pour une maison, minimum 334€.



Cette année, les logements de vacances ont en moyenne souffert d'une augmentation de 10,4% par rapport à l’année dernière. Cette hausse a plus impacté le mois d’août que le mois de juillet en raison de la demande grandissante de prestations en août.



Évidemment, pour ceux qui le peuvent, partir hors saison, fin juin ou début septembre, reste l’option la plus avantageuse financièrement.