L'importance d'une assurance voyage Covid

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux pays où la possession d'une assurance voyage Covid-19 est obligatoire.Le certificat doit être traduit en anglais et contenir notamment la mention "Covid-19". Cependant, sachez que les restrictions liées à la Covid-19 et les règles en vigueur dans chaque pays évoluent rapidement. Je vous conseille de vérifier ou de consulter les sites gouvernementaux.Cette assurance n'est pas obligatoire lorsque vous voyagez en Europe, mais généralement un test PCR négatif ou un calendrier de vaccination complet est requis. Elle n'est actuellement requise que pour les voyages en Ukraine. Cependant, de nombreux pays asiatiques exigent une assurance voyage spécifique à la Covid-19.Les pays suivants exigent une attestation d'assurance traduite en anglais lors de l'entrée sur le territoire : L’Arabie saoudite, La Jordanie, Le Laos (votre assurance doit vous couvrir à hauteur de 50 000 $ minimum), Le Liban, La Malaisie, La Mongolie, Le Népal (pour les personnes non vaccinées), Le Pakistan, Les Philippines (la couverture minimale est de 35 000 USD), Oman (Doit couvrir les frais médicaux pendant au moins un mois), Singapour (avec une couverture minimale de 30 000 $), La Thaïlande (avec une indemnité minimale de 20 000 $)De nombreux pays d'Amérique latine exigent que les voyageurs aient une assurance voyage pour couvrir les frais médicaux en cas de Covid-19.• L’Argentine• Le Belize, où les touristes sont tenus de souscrire une assurance fournie par le gouvernement• Les Bahamas, où l’assurance Covid est incluse dans le prix du visa• La Bolivie• Le Brésil, uniquement pour les séjours supérieurs à 3 mois• Le Chili, indemnité minimale de 30 000 $• Au Costa Rica, seules les personnes non vaccinées sont couvertes et la couverture minimale est de 50 000 $• Le Cuba• L'Équateur• Les îles Turques-et-Caïques• Saint-Martin, uniquement dans la partie néerlandaise• Le Paraguay• Le SalvadorEn Amérique du Nord, en revanche, l'assurance voyage Covid-19 n'est pas obligatoire pour voyager aux États-Unis, au Mexique ou au Canada. Il existe cependant des exigences en matière de vaccination et de test négatif.Certains pays Africains ont également introduit une assurance voyage obligatoire pour la Covid-19. Un certificat est requis pour voyager dans les pays suivants : L’Algérie, le Bénin, le Cap Vert, le Djibouti, le Kenya, la Namibie, les Seychelles et l’Île Maurice.