VIDAL AZOGUI

Président de Faré Voyages et fondateur de Vidal Voyages

Vidal Azogui est né le 23 février 1954 à Meknès (Maroc). Il est père de 2 enfants, et grand père de 3 petits enfants. En 1996 il crée Vidal Voyages à Bordeaux avec enseigne Jet Tours. Puis en 2000 il lance une enseigne supplémentaire sur les Allées de Tourny à Bordeaux. En 2001 il ajoute à son réseau 2 enseignes supplémentaire à Mérignac et au Bouscat. Quatre années plus tard il rachète Hema Tourisme à Gujan Mestras avant de se tourner vers la production en 2007, avec le rachat du TO Faré Voyages à Paris. Enfin, il crée en 2015 un département réceptif avec Bordeaux.travel.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 30 Novembre 2021

Lu 158 fois