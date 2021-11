Retrouvailles EdV Biarritz : ils veulent surfer la 5e vague !

Bref, la trouée de ciel bleu de la rentrée, se réduit comme peau de chagrin au fil des semaines. Raison de plus pour rester attentif et suivre de près l’évolution.



“Nous sommes conscients que même avec les aides ça ne suffira pas. On veut évaluer la situation. On va remettre à Bercy fin novembre un baromètre précis sur la situation réelle pour préparer ce qu’on va demander…”



EdV avance prudemment et progressivement. Le Syndicat met la priorité sur les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent. Match après match, comme disent les coaches. Pour l’instant, la priorité n’est pas (pas encore) les PGE : “Nous ne voulons pas griller nos cartouches…”



Alix Philippon, présidente de l’APST, a aussi rassuré les participants quant à l’avenir et à la solvabilité du système de garantie. “L’APST est sauvée” a-t-elle martelé.



Les demandes d'adhésions sont reparties fort avec 15 dossiers acceptés directement, 122 sous réserve, 19 ajournés et 6 refusés. Au total il y en avait 92 en cours d’examen au 22 novembre dernier.



“J’ai été étonnée de voir le nombre d’entrepreneurs qui s’intéressent toujours au tourisme...”