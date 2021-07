Valérie Boned, Rédactrice en chef du MemberShip Club de la rentrée

Le contexte actuel est complexe. Depuis des mois, Les Entreprises du Voyage (EdV) se battent pour obtenir le meilleur soutien possible des pouvoirs publics au secteur du tourisme.Et force est de reconnaître que les résultats sont au rendez-vous.Le formidable travail accompli au cours des derniers mois par le Syndicat et son équipe se poursuit, avec à sa tête deux figures de proue indissociables :, son président que l’on ne présente plus et Valérie Boned , Secrétaire générale.EdV a décroché haut la main ses lettres de noblesse dans cette lutte inlassable pour défendre pied à pied une profession au bord du gouffre.Le combat n’est pas terminé, loin s’en faut. D’autres défis se profilent d’ores et déjà, alors que le variant Delta poursuit sa folle course et les Français se recroquevillent sur le territoire national.