119 jours pour faire le tour du monde, une promesse signée MSC

L’Australie occupe une place importante dans cette nouvelle édition. Le MSC Magnifica doit notamment faire escale à Kangaroo Island, Broome et Darwin, présentées comme des nouveautés par la compagnie, en complément de destinations comme Sydney, Melbourne et Fremantle.



En Nouvelle-Zélande, Timaru rejoint également le programme, tandis que Milford Sound fait son retour. Dans le Pacifique, Lautoka, aux Fidji, figure parmi les nouvelles escales annoncées.



Le voyage se poursuit en Indonésie, avec des étapes à Bali, Lombok et Java.



Le but pour la compagnie sur cet itinéraire 2029 : mélanger de grandes villes, des sites naturels et surtout de proposer davantage de temps à destination Neuf escales prévoient une nuit à quai, notamment à Rio de Janeiro, Ushuaïa, Sydney, Singapour et Fremantle.