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119 jours pour faire le tour du monde, une promesse signée MSC

MSC Croisières ouvre les réservations pour le tour du monde 2029


MSC Croisières a ouvert les réservations de son tour du monde 2029, une croisière de 119 nuits à bord du MSC Magnifica. L’itinéraire prévoit 45 destinations dans 21 pays, avec notamment plusieurs nouvelles escales en Australie et en Nouvelle-Zélande.


Rédigé par le Mardi 20 Octobre 2026 à 12:12

World Cruise Map par MSC Croisières
World Cruise Map par MSC Croisières
CroisiEurope
MSC Croisières prépare son prochain tour du monde. Le voyage de 119 nuits à bord du MSC Magnifica reliera 45 destinations dans 21 pays.
Prévu à partir du 4 janvier 2029, les embarquements sont possibles depuis Civitavecchia, près de Rome, Gênes, Marseille et Barcelone.

Le tour du monde est devenu un rendez-vous récurrent pour la compagnie. Lors du départ de l’édition 2026, Patrick Pourbaix, directeur général de la division Croisières de MSC France et Monaco, évoquait « une tradition depuis 2019 » (hors années Covid)

Cette édition 2026 avait réunit 496 passagers sur l’ensemble de l’itinéraire.

Un itinéraire repensé

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L’Australie occupe une place importante dans cette nouvelle édition. Le MSC Magnifica doit notamment faire escale à Kangaroo Island, Broome et Darwin, présentées comme des nouveautés par la compagnie, en complément de destinations comme Sydney, Melbourne et Fremantle.

En Nouvelle-Zélande, Timaru rejoint également le programme, tandis que Milford Sound fait son retour. Dans le Pacifique, Lautoka, aux Fidji, figure parmi les nouvelles escales annoncées.

Le voyage se poursuit en Indonésie, avec des étapes à Bali, Lombok et Java.

Le but pour la compagnie sur cet itinéraire 2029 : mélanger de grandes villes, des sites naturels et surtout de proposer davantage de temps à destination Neuf escales prévoient une nuit à quai, notamment à Rio de Janeiro, Ushuaïa, Sydney, Singapour et Fremantle.

Le MSC Magnifica poursuit sa montée en gamme

Le MSC Magnifica avait déjà bénéficié d’une rénovation partielle avant son départ en janvier 2026. À cette occasion, MSC Croisières avait annoncé l’installation du MSC Yacht Club. Le navire accueille désormais son concept de « navire dans le navire », qui comprend des suites dédiées, un restaurant et un salon privatifs ainsi qu’un espace extérieur réservé à ses passagers.

Le dispositif inclut également un service de majordome et de conciergerie disponible 24 heures sur 24. Le navire dispose par ailleurs de cinq restaurants, de 12 bars, d’un théâtre, d’un casino, d’un spa et d’installations sportives.

Toute réservation avant le 19 novembre 2026 triple les points de fidélité

Le forfait du tour du monde 2029 comprend 15 excursions à terre, un forfait boissons Dine & Drink pour les déjeuners et dîners, ainsi qu’une réduction de 30 % sur les services de blanchisserie.

Les membres du MSC Voyagers Club à partir du niveau Classic bénéficient également d’une réduction de 5 % sur le prix de leur réservation.

Dans le cadre d’une offre liée à l’ouverture des ventes, les points du programme de fidélité sont triplés pour les réservations effectuées jusqu’au 19 novembre 2026.

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Tags : MSC, msc croisières, tour du monde
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