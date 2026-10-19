MOANA VOYAGES TAHITI : le Coeur du Fenua

Tahiti est le cœur vibrant de la Polynésie contemporaine, où l'Histoire coloniale et les traditions orales Ma'ohi se croisent à chaque kilomètre. L’immersion démarre au marché couvert de Papeete, Mapuru a Paraita , dont l'effervescence atteint son apogée dès l'aube. Au milieu des parfums de tiare Tahiti et du monoï artisanal, les étals débordent de fruits tropicaux, de poissons du large et d'artisanat local, offrant l'occasion de goûter un beignet firi firi tout chaud ou un poisson cru au lait de coco préparé devant vous.



En prenant la route vers la côte Est, la plage de sable noir de la Pointe Vénus à Mahina rappelle le débarquement des premiers navigateurs européens comme le capitaine Cook ou le capitaine Bligh, dominée par son phare historique construit au XIXe siècle. Plus loin, le site du trou du souffleur d' Arahoho offre le spectacle saisissant d'un geyser marin jaillissant à travers la roche volcanique sous la pression des vagues.



L'escapade culturelle se prolonge vers la vallée de Faarumai pour contempler ses trois cascades majestueuses entourées de bambous géants, avant de faire un détour par le Musée de Tahiti et ses Îles à Punaauia , qui rassemble les plus précieuses collections ethnographiques et historiques de tout le Pacifique Sud.