TRISTAN MARTIN Fondateur et Directeur de Toucan Discovery

Né le 26 avril 1987 à Aix-en-Provence, marié et sans enfant, Tristan Martín se passionne dès son plus jeune âge pour le voyage et la découverte du monde. Sa soif de nouvelles expériences l’a conduit à visiter de nombreux pays et à travailler en Tunisie et en Suisse, notamment dans l'hôtellerie et le service des voyageurs. Il est le Fondateur et le Directeur du réceptif Toucan Discovery, spécialiste de l'Amérique du Sud.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 21 Octobre 2024

BIOGRAPHIE Tristan démarre sa carrière dans le tourisme en 2010, comme conseiller voyages en agence, avant de rejoindre cinq ans plus tard un tour opérateur en tant que commercial BtoB, d'abord pour les individuels, puis pour les grands comptes.



En mars 2017, il s'installe au Costa Rica, son pays de cœur, pour prendre la direction du bureau d'une agence réceptive. C’est en 2023 qu'il décide de fonder Toucan Discovery, son propre réceptif, pour offrir des expériences authentiques et personnalisées au Costa Rica, Nicaragua et Panama.



Toucan Discovery est aujourd'hui solidement implantée dans le paysage professionnel du tourisme au Costa Rica. Tristan inspire une réelle confiance et a noué de forts partenariats avec les collaborateurs locaux.



Dès 2023, Toucan Discovery accueille 327 voyageurs qui découvrent le Costa Rica en groupe, en autotour ou en privatif avec un guide. En 2024, l'entreprise enregistre une hausse de 10% du nombre de voyageurs et intègre la production de différents tour-opérateurs et groupistes.



Sa connaissance du terrain fait de lui un parfait connaisseur et "soucieux des détails," offrant une touche de précision à chaque projet. Sa passion pour la culture et les grands espaces naturels se reflète dans chacune de ses créations, mettant l’accent sur des voyages adaptés aux valeurs des partenaires, transformant ainsi chaque production en une personnalisation de la marque de ces derniers.

DIPLOMES - BTS Tourisme

CONTACT Tristan MARTIN (LinkedIn)



- Toucan Discovery (LinkedIn)

