A l’affût des nouvelles tendances en matière d’innovation, Victoria Proffit est toujours prête à relever les défis liés au secteur et innove sans cesse pour créer des stratégies de communication efficaces.



Depuis plus de 15 ans, elle contribue au rayonnement médiatique de TUI France et de ses marques françaises Club Marmara – Club Lookéa – Nouvelles Frontières.



Depuis 2020, elle élargit son champ de compétence à la communication interne et conçoit et met en œuvre la nouvelle stratégie globale de communication de TUI France.



TUI France – Club Marmara – Club Lookéa – Nouvelles Frontières

- Head of Communication (2020 à aujourd’hui)



- Responsable de la Communication Externe et des Relations Publiques (2010 à 2020)



Nouvelles Frontières

- Chargé de la Communication Externe (2006 à 2010)