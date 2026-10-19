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Vision Éthique ouvre ses voyages aux agences

L’agence spécialisée dans le tourisme responsable confie son développement BtoB à Sabrina Ouali


Vision Éthique souhaite élargir la distribution de ses voyages en s’ouvrant aux agences, aux réseaux et aux groupistes. Fondée par Caroline Debonnaire, l’agence entend faire sortir le tourisme responsable de son statut de niche, en s’appuyant sur son expertise des destinations et ses partenariats avec les communautés locales. Sabrina Ouali rejoint l’entreprise pour accompagner ce développement commercial.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 07:19

L'équipe Vision Éthique sur leur stand à l'IFTM 2026. Photo : NP
L'équipe Vision Éthique sur leur stand à l'IFTM 2026. Photo : NP
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Chez Vision Éthique, à l’IFTM, le discours est clair : le tourisme responsable ne doit plus être réservé à une clientèle déjà convaincue.

Après près de vingt ans à concevoir des voyages immersifs, Caroline Debonnaire veut désormais transmettre son savoir-faire aux professionnels du secteur et donner davantage de visibilité à son offre auprès des voyageurs.

« Le but, c’est de rassembler et de fédérer autour du tourisme responsable », explique la fondatrice. Elle estime que les agences de voyages ont un rôle à jouer pour faire connaître ces séjours, alors même que les attentes en matière d’immersion et de rencontres avec les populations locales progressent.

L’arrivée de Sabrina Ouali, responsable du développement, doit permettre de structurer cette nouvelle étape.

Sabrina Ouali rejoint Vision Éthique pour développer le BtoB

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L’ouverture aux agences répond à une double volonté. D’un côté, Caroline Debonnaire souhaite transmettre l’expérience acquise sur le terrain. De l’autre, l’entreprise a commencé à recevoir directement des demandes de professionnels intéressés par ses programmes.

« Il y a un an, on a commencé à avoir directement des demandes des agences qui sont venues auprès de Caroline en disant : “On est intéressés par ta production. On aimerait te revendre” », raconte Sabrina Ouali.

Forte de plus de quinze ans d’expérience dans le tourisme, entre développement commercial, marketing et accompagnement BtoB, elle connaît les enjeux de distribution. Son arrivée s’inscrit aussi dans une histoire personnelle. Elle avait rencontré Caroline Debonnaire au Laos, en 2017. « Lors d’un échange sur une terrasse à Luang Prabang, elle m’a partagé sa vision d’un tourisme plus humain, plus respectueux des territoires et des populations locales. Cette conversation m’a profondément marquée », explique-t-elle.

Pour commercialiser ses voyages, Vision Éthique a mis en place un espace professionnel sur son site internet. Les agences peuvent y consulter les départs garantis en petits groupes, limités à 14 participants, et accéder aux programmes et aux tarifs hors vols. Elles peuvent également formuler des demandes sur-mesure ou concevoir des voyages pour leurs groupes.

L’offre s’adresse aussi aux réseaux et aux groupistes, notamment pour accompagner les comités sociaux et économiques (CSE). Les formats peuvent être adaptés aux attentes des clients, qu’il s’agisse d’un départ individuel, d’une famille ou d’un groupe constitué.

« On aimerait travailler avec le plus d’agences possible, que notre production soit auprès des agences, auprès des réseaux », résume Caroline Debonnaire. L’entreprise ne fixe pas, à ce stade, d’objectif chiffré de développement. Elle entend d’abord nouer des partenariats avec des professionnels partageant ses valeurs et remplir ses départs garantis.

Une immersion locale sans renoncer au confort

Vision Éthique revendique une approche qui ne se limite pas à la découverte des sites incontournables. Ses itinéraires associent visites, hébergements sélectionnés et temps d’immersion auprès des communautés locales. Au Vietnam, par exemple, l’agence préfère se concentrer sur une région plutôt que de proposer un circuit du nord au sud. Au Cambodge, les temples d’Angkor restent au programme, mais le voyage laisse davantage de place aux rencontres.

« Il faut vraiment prendre le temps de comprendre comment est la destination, comment vivent les habitants », souligne Sabrina Ouali. L’objectif n’est pas de multiplier les étapes, mais de donner aux voyageurs des clés de compréhension du territoire. L’expérience conserve pour autant sa dimension de vacances, avec des hôtels et des écolodges confortables, et des moments de détente.

La différence se joue aussi dans la préparation des circuits. Lorsqu’elle ouvre une destination, Caroline Debonnaire peut passer entre un et quatre mois sur place pour rencontrer les prestataires, construire les itinéraires et nouer des relations avec les communautés. « Il faut aller rencontrer les gens, monter le projet, discuter avec eux. C’est de l’expertise terrain », insiste-t-elle.

L’agence associe à ses voyages une contribution solidaire reversée à des associations locales. Selon Caroline Debonnaire, cette contribution représente entre 10 et 25 euros par personne et permet de soutenir des projets suivis par l’entreprise. Les voyageurs peuvent rencontrer les associations pendant leur séjour, afin de mieux comprendre l’utilisation de cette contribution. Vision Éthique s’appuie également sur une démarche RSE structurée, avec une certification Travelife obtenue en 2025 et son appartenance au réseau Agir pour un Tourisme Responsable (ATR).

Cette expertise doit aussi permettre à l’agence de se distinguer à l’heure où l’intelligence artificielle facilite la création de circuits classiques. Pour Caroline Debonnaire, la connaissance fine des communautés, les contacts locaux et la construction de rencontres ne s’improvisent pas à partir d’un itinéraire automatisé.

Pour 2027, Vision Éthique souhaite notamment développer le Népal et le Cap-Vert, tout en élargissant son offre à des destinations accessibles en train. Sète et la Catalogne figurent parmi les nouvelles propositions, cette dernière faisant l’objet d’un partenariat avec son office de tourisme. L’agence compte ainsi porter son catalogue de 18 destinations vers une vingtaine, voire 22, tout en conservant sa logique de maîtrise des territoires et de travail avec les acteurs locaux.

A lire aussi : Vision Éthique lance un séjour bas carbone à Sète


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Tags : voyage responsable
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