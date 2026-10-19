Vision Éthique ouvre ses voyages aux agences

L’ouverture aux agences répond à une double volonté. D’un côté, Caroline Debonnaire souhaite transmettre l’expérience acquise sur le terrain. De l’autre, l’entreprise a commencé à recevoir directement des demandes de professionnels intéressés par ses programmes.



« Il y a un an, on a commencé à avoir directement des demandes des agences qui sont venues auprès de Caroline en disant : “On est intéressés par ta production. On aimerait te revendre” » , raconte Sabrina Ouali.



Forte de plus de quinze ans d’expérience dans le tourisme, entre développement commercial, marketing et accompagnement BtoB, elle connaît les enjeux de distribution. Son arrivée s’inscrit aussi dans une histoire personnelle. Elle avait rencontré Caroline Debonnaire au Laos, en 2017. « Lors d’un échange sur une terrasse à Luang Prabang, elle m’a partagé sa vision d’un tourisme plus humain, plus respectueux des territoires et des populations locales. Cette conversation m’a profondément marquée » , explique-t-elle.



Pour commercialiser ses voyages, Vision Éthique a mis en place un espace professionnel sur son site internet. Les agences peuvent y consulter les départs garantis en petits groupes, limités à 14 participants, et accéder aux programmes et aux tarifs hors vols. Elles peuvent également formuler des demandes sur-mesure ou concevoir des voyages pour leurs groupes.



L’offre s’adresse aussi aux réseaux et aux groupistes, notamment pour accompagner les comités sociaux et économiques (CSE). Les formats peuvent être adaptés aux attentes des clients, qu’il s’agisse d’un départ individuel, d’une famille ou d’un groupe constitué.



« On aimerait travailler avec le plus d’agences possible, que notre production soit auprès des agences, auprès des réseaux » , résume Caroline Debonnaire. L’entreprise ne fixe pas, à ce stade, d’objectif chiffré de développement. Elle entend d’abord nouer des partenariats avec des professionnels partageant ses valeurs et remplir ses départs garantis.