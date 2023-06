1976 1977 - Cadre Commercial à l’association vacances Léo Lagrange

1977 à 1979 - Directeur de l’agence ORVAC spécialisée dans les voyages pour le 3e âge.

1999 - Développement Léo Lagrange avait étendu ses implantations de villages : Ramatuelle, Risoul, Vaison la Romaine , Calvi et la Guadeloupe.



1980 à 1997 - Création de la Société PLEIN SUD Voyages, axée sur la vente aux collectivités et associations de retraités de voyages en autocar, en moyens courriers, en croisières puis en Longs courriers.



- Création du réseau Sud Leader avec 8 agences de distribution à Marseille, Aubagne, Draguignan, Sainte Maxime, Antibes, Nice, Montpellier, Francheville dans le 69.

2000 - Création réceptif TAI YANG et Partenariats avec des réceptifs locaux sur la Chine, Mongolie (URGA Mongolie), Corée du sud (Kimchi Kore), Myanmar (KARAWEIK) et Algérie pour la Clientèle Pieds noirs.



2023 - Création de l'agence SO VOYAGES avec 2 vecteurs : Commercialisation et représentation de réceptifs asiatiques élargis à l’Egypte, Maroc, l’Ouzbekistan, Vietnam Cambodge, Laos, avec la marque SO RECEPTIFS.

2023 - Création de croisières et voyages à thème avec Club des Croisières (Egypte sur le Nil, Croisière Tulipes en Hollande, Croisière des Fjords Norvégiens avec le Renaissance, l’Ouzbekistan, Croisière Nostalgie avec le MSC Musica et enfin un Voyage Extraordinaire Vietnam Cambodge.