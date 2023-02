Depuis 2022 - Chargée de communication externe et interne TUI France

2021 – 2022 Chargée de communication externe et interne pour la compagnie aérienne Corsair

2018 – 2021 Chargée de communication externe TUI France



2013 – 2018 Consultante Relations Presse senior – Agence de communication Wellcom (clients : lastminute.com, Comptoir des Voyages, Directours, HomeToGo.fr, Latitude RH, Groupe Beaumanoir, Human Rights Watch, Finansol, etc.)

2011 – 2013 Consultante Relation Presse – Agence de communication Ozinfos (clients : Marionnaud, la Fédération française de la parfumerie sélective, etc.)



2011 : Stage de fin d’étude au sein de l’agence de communication Euro RSCG / Havas - client McDonald’s.