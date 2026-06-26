CruiseMAP : la carte interactive de la croisière fluviale !

Le marché de la croisière fluviale ne cesse de se développer en France et en Europe.



Nouvelles compagnies, nouveaux navires, nouvelles destinations : l'offre s'étoffe chaque année et il devient difficile pour les agents de voyages de garder une vision claire de l'ensemble du marché.



C'est pour répondre à ce besoin que TourMaG a développé CruiseMAP, une carte interactive qui recense les compagnies de croisières fluviales, leurs flottes et leurs navires.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 30 Juin 2026 à 07:28













18 compagnies, plus de 300 navires et 29 fleuves Rhin, Danube, Seine, Rhône, Douro, Nil, Mékong, Mississippi, Garonne, Loire, Volga, Amazone et bien d'autres.



Pour chaque compagnie, l'outil donne accès à une fiche détaillée présentant sa flotte complète.



Pour chaque navire, une fiche technique regroupe toutes les informations essentielles : capacité passagers, nombre de cabines, année de mise en service, longueur, équipage, ainsi qu'une description du navire et ses zones de navigation.



Quand elles sont disponibles, les fiches sont enrichies de galeries photos (vues extérieures, cabines, espaces communs) et de plans de pont. Pensée en complément de notre dossier Croisières Fluviales, lancé mi-juin, CruiseMAP référence aujourd'hui 18 compagnies de croisières fluviales et plus de 300 navires, répartis sur 29 fleuves et voies navigables à travers le monde :et bien d'autres.Pour chaque compagnie, l'outil donne accès àprésentant sa flotte complète.Pour chaque navire,regroupe toutes les informations essentielles : capacité passagers, nombre de cabines, année de mise en service, longueur, équipage, ainsi qu'une description du navire et ses zones de navigation.Quand elles sont disponibles, les fiches sont enrichies de(vues extérieures, cabines, espaces communs) et de

Des filtres pour trouver le bon navire L'outil propose un système de filtres avancés pour affiner la recherche : fleuve, gamme (d'Économique à Ultra-luxe), équipements à bord (spa, piscine, restaurant, fitness, jacuzzi, wi-fi, etc.).



Un moteur de recherche permet également de retrouver instantanément une compagnie ou un navire par son nom.

Un outil vivant, enrichi en continu CruiseMAP s'enrichit en permanence : nouvelles compagnies référencées, fiches navire mises à jour, photos ajoutées.



L'objectif est de constituer la base de données de référence francophone sur la croisière fluviale, au service des professionnels du tourisme.

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