Frédéric Lorin : "Il n’y aura pas de grand soir... La reprise se construit pas à pas ! Rédacteur en chef d'octobre du MemberShip Club

Envoyer à un ami Partager cet article

Frédéric Lorin, va passer le flambeau en novembre à deux formidables entrepreneurs : Samia et Raouf Benslimane, de Thalasso n°1. Mais notre dernier Rédacteur du MemberShip Club peut être fier d'avoir réussi le "Salon des Retrouvailles", celui qu'il ne fallait pas manquer. Et cela malgré "des vents contraires (qui) ont parfois soufflé fort..." Voici son édito.

Rédigé par Frédéric LORIN le Mercredi 27 Octobre 2021

Voilà bientôt trois semaines que le salon IFTM top RESA a refermé ses portes après 4 jours d’une intense activité.



Tristesse de clôturer un salon mais fierté de l’avoir tenu car comme le disait un ancien premier ministre la route était droite mais la pente était forte…



Une route droite en effet car nous voulions à tout prix tenir le salon. Notre objectif était donc très clair et notre détermination totale. Mais aussi une pente forte car face à une industrie sinistrée, des budgets contraints, des doutes savamment distillés sur la tenue du salon, et autres réjouissances, des vents contraires ont parfois soufflé fort.



Et pourtant le Salon s’est tenu, le salon des retrouvailles, des retrouvailles « en vrai » comme l’on dit souvent. Les allées vibraient incroyablement de cette envie si forte de se retrouver. On pouvait presque le ressentir physiquement et de l’avis de tous ce fût une édition particulièrement réussie et tellement espérée.



Une espèce de point d’orgue du redémarrage. J’avais moi même joué les oracles dans les colonnes de TourMaG.com quelques jours avant le salon en le qualifiant du « salon des retrouvailles »…

Le salon des retrouvailles « en vrai » a eu lieu Et quelles retrouvailles ce furent !



Alors chance ? Bon calendrier ? Alignement des planètes ?



Peu importe, et probablement un peu de tout ça mais aussi et surtout du travail, beaucoup de travail doublé d’un optimisme sans faille concernant cette belle industrie du Tourisme…



Mais oui ! C’est important l’optimisme ! Car autant l’optimisme béat (c’est à dire inactif) est une sottise, autant l’optimisme compagnon de l’effort et du travail est légitime et est un puissant ressort.



Cet optimisme, cet entrain, cette envie, et cette formidable énergie c’est la vôtre. Merci pour tout ça.



Alors oui c’est vrai la reprise n’est pas encore tout à fait là, mais il n’y aura pas de grand soir de la reprise. Elle se construit pas à pas, s’accompagne, s’anticipe et chaque brique posée chaque jour par nous tous contribue à la construction de la reprise.



Alors encore une fois un très grand merci pour avoir répondu présent à cette brique parmi d’autres et de nous avoir accompagné contre vents et marées sur cette édition d’IFTM 2021.

JE SOUTIENS TOURMAG.COM ET JE M’ABONNE ! Abonnez-vous pour préserver l’indépendance de l’information et produire un contenu toujours plus qualitatif et à valeur ajoutée.



JE SOUTIENS TOURMAG.COM ET JE M’ABONNE (Cliquer ici)



Lu 83 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Valérie Boned : Parler, témoigner et rattraper le temps perdu... Hervé Bellaïche (Ponant) : Vous avez dit "Revenge Travel" ? Adriana Minchella : « Les promesses rendent les fous joyeux »