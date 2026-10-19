Le Tour de France est-il (vraiment) vecteur d’attractivité touristique ?

Si personne ne conteste le succès médiatique et l’énorme caisse de résonance qu’est l’épreuve, les retombées sont toujours un peu évaluées au doigt mouillé.



Ainsi, près de 600 000 personnes étaient attendues dans les 21 virages.



Pour la première fois, le rapport donne des chiffres un peu plus structurés, alors que le département de l’Isère a investi 1,74 million d’euros pour quatre étapes et la cyclosportive organisée par ASO, l’organisateur de la Grande Boucle.



" Pour avoir un chiffre précis, nous avons scruté les données de Flux Vision. Selon nos calculs, qui débutent à l’Étape du Tour et se terminent le soir de la dernière étape, il y a eu 450 000 journées-visiteurs supplémentaires. Nous parlons là du surplus par rapport à la moyenne observée trois semaines avant et trois semaines après l’événement.



À mesure des passages de la course et de la mythologie qui accompagne cette montée, ils ont construit l’équivalent d’un maxi Stade de France au cœur des Alpes, c’est incroyable.



Ces 450 000 journées-visiteurs se traduisent par 290 000 nuitées supplémentaires ", nous détaille Yannick Cabrol.



Ces cinq jours sous l’égide du Tour de France ont donc représenté 2% des nuitées annuelles et 3% des dépenses (toujours annuelles) à l’échelle du... département.



Nous sommes loin de quelques euros supplémentaires, alors même que les très bruyants et festifs supporters hollandais ne quittent pas leur virage fétiche pendant une semaine et ne dorment donc pas à l’hôtel tous les soirs.



Pourtant, leur venue est loin d’être neutre sur l’économie locale. " Les retombées sont énormes pour un événement sportif, et ce, malgré votre observation sur les visiteurs hollandais. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes dorment dans leur voiture ou dans leur camping-car. Cela transforme les bords de route en lieux d’hébergement.



Et il faut savoir, qu'été comme hiver, il n’y a pas de sujet de remplissage des hôtels à l’Alpe d’Huez. L’explosion des dépenses s’explique par une remise en marché énorme des lits froids, parce que les personnes qui ont des résidences secondaires imaginent gagner pas mal d’argent lors de la venue du Tour.



Nous avons aussi découvert que ces visiteurs, contrairement à ce que nous pourrions croire, sont des personnes qui consomment beaucoup ", annonce l’auteur du rapport.