THAI Airways : 2e fréquence quotidienne au départ de Paris et montée en gamme !

Alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion vers Paris pour présenter la stratégie de sa compagnie au marché français, Chai Eamsiri, le PDG de THAÏ Airways, a été brusquement démissionné le week-end dernier de son poste avec effet immédiat.



Vols supprimés, plusieurs milliers de bagages bloqués, le chaos qu’a connu l’aéroport de Bangkok, Suvarnabhumi, suite aux graves intempéries, aura été fatal au patron de la compagnie nationale thaïlandaise.



Mais ce mardi soir dernier, pas question d’évoquer ce coup de tonnerre auprès des agents de voyages, tour-opérateurs et partenaires rassemblés dans les salons de l’hôtel Meurice et en présence de Monsieur l’Ambassadeur de Thaïlande en France, Nikorndej Balankura.



Au pays du sourire, on semble avoir géré cette crise en appliquant la devise de la compagnie « Smooth as silk ». Calme, douceur apparente, discrétion.



La Direction va changer, mais les projets restent, en particulier, concernant une augmentation des capacités et de nouvelles cabines à venir.



En maître de cérémonie, Serge Rigal, le Directeur adjoint des ventes chez Thai Airways International, France, a ouvert la soirée en accueillant Viruj Ruchipongse, Responsable de la marque, des produits et du marketing numérique, qui a dans un premier temps voulu saluer les acteurs du marché français.



« Vous êtes d’importants partenaires et êtes ceux qui soutiennent l’image de la Thaïlande en France. C’est vous aussi qui créez la première étape du voyage à bord de notre compagnie. Nous apprécions votre rôle et souhaitons avec vous ce soir partager nos projets, vous écouter et renforcer notre partenariat. »