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THAI Airways : 2e fréquence quotidienne au départ de Paris et montée en gamme !

Un deuxième vol quotidien dès le 1er décembre 2026.


Les équipes de THAI Airways étaient à Paris cette semaine pour annoncer une deuxième fréquence vers Bangkok dès le 1er décembre prochain ainsi qu’une montée en gamme à travers notamment de nouvelles cabines à venir.


Rédigé par le Mardi 13 Octobre 2026 à 12:25

THAI Airways ajoute une deuxième fréquence quotidienne au départ de Paris - Photo : C.Hardin
THAI Airways ajoute une deuxième fréquence quotidienne au départ de Paris - Photo : C.Hardin
CroisiEurope
Alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion vers Paris pour présenter la stratégie de sa compagnie au marché français, Chai Eamsiri, le PDG de THAÏ Airways, a été brusquement démissionné le week-end dernier de son poste avec effet immédiat.

Vols supprimés, plusieurs milliers de bagages bloqués, le chaos qu’a connu l’aéroport de Bangkok, Suvarnabhumi, suite aux graves intempéries, aura été fatal au patron de la compagnie nationale thaïlandaise.

Mais ce mardi soir dernier, pas question d’évoquer ce coup de tonnerre auprès des agents de voyages, tour-opérateurs et partenaires rassemblés dans les salons de l’hôtel Meurice et en présence de Monsieur l’Ambassadeur de Thaïlande en France, Nikorndej Balankura.

Au pays du sourire, on semble avoir géré cette crise en appliquant la devise de la compagnie « Smooth as silk ». Calme, douceur apparente, discrétion.

La Direction va changer, mais les projets restent, en particulier, concernant une augmentation des capacités et de nouvelles cabines à venir.

En maître de cérémonie, Serge Rigal, le Directeur adjoint des ventes chez Thai Airways International, France, a ouvert la soirée en accueillant Viruj Ruchipongse, Responsable de la marque, des produits et du marketing numérique, qui a dans un premier temps voulu saluer les acteurs du marché français.

« Vous êtes d’importants partenaires et êtes ceux qui soutiennent l’image de la Thaïlande en France. C’est vous aussi qui créez la première étape du voyage à bord de notre compagnie. Nous apprécions votre rôle et souhaitons avec vous ce soir partager nos projets, vous écouter et renforcer notre partenariat. »

Europe : créatrice de valeur « premium »

Rithavee Plikarnon, le responsable des équipes France, Italie, Belgique et Royaume-Uni. Photo : C.Hardin
Rithavee Plikarnon, le responsable des équipes France, Italie, Belgique et Royaume-Uni. Photo : C.Hardin
C’est ensuite Rithavee Plikarnon, le responsable des équipes France, Italie, Belgique et Royaume-Uni, qui a pris le relais pour une présentation des orientations commerciales et des nouveaux produits.

Il a d’abord rappelé les ambitions de la compagnie autour d’un concept baptisé « le Silk Hub ».

Pour résumer, des stratégies différentes en fonction des grandes régions du monde à prioriser seront maintenant déclinées à partir du hub de Bangkok.

L’Asie d’abord en base structurelle de l’alimentation du réseau, l’Inde et la Chine pour faire des volumes, l’Europe et l’Australie en créateurs de valeur premium et Bangkok, le point de conversion du volume en valeur.

Concrètement, et en fonction de cette stratégie, la compagnie va travailler sur les capacités, les types d’appareils, les cabines et le service.

Pour la France, ce sera dès le 1er décembre l’ajout d’un deuxième vol quotidien*. En plus du Boeing 777 partant de CDG en début d’après-midi, un Boeing 787 quittera Paris pour Bangkok dans la soirée. Avec deux vols, les possibilités de connexions seront nettement améliorées.

À bord, les clients auront toujours le choix entre la classe affaires « Royal Silk » ou la classe « Economy ».

De nouvelles cabines en 2027

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Thai Airways, qui figure parmi les 20 meilleures compagnies aériennes du monde selon le classement Skytrax, jouit d’une bonne réputation, mais l’heure est aussi à la montée en gamme, a annoncé Rithavee Plikarnon.

Après un bénéfice net de 46 millions de dollars au deuxième trimestre, les investissements permettent de proposer à bord une expérience toujours plus raffinée : menus signés par la Chef Pam du restaurant Potong dans le cadre de « Taste of Thai Tales », sélection de caviars, nouvelles boissons, trousses Sirivannavari et comfort wear Jim Thompson, sans oublier le programme Junior Sky Explorers pour les jeunes voyageurs.

L’interieur des cabines va aussi évoluer. Les quelques vues montrées aux invités, mais qui restent pour l’instant un projet sont assez prometteuses.

La nouvelle cabine adoptera des tons violet foncé, un éclairage d’ambiance, ainsi que des espaces libre-service pour snacks et boissons.

Comme beaucoup d’autres grandes « Legacy », THAÏ Airways devrait également proposer dans un futur proche une « Premium Economy ».

Également, dans la refonte des cabines, la Première classe sera remplacée par un produit « premium business » situé au premier rang de la Business sur toute la flotte long-courrier. Ces nouveautés devraient commencer à entrer en service au cours de l’année prochaine.

Sur le moyen-courrier, le nombre de nouveaux Airbus A321neo va continuer d’augmenter. Une trentaine d’appareils de ce type seront en exploitation d’ici la fin de cette année.


*Horaires des vols quotidiens à partir du 1er décembre 2026 :
CDG – BKK TG 931 12h30 – 05h40 (le lendemain) BKK – CDG TG 950 00h05 – 06h50
CDG – BKK TG 933 21h20 – 14h40 (le lendemain) BKK – CDG TG 932 12h15 – 19h00

Christophe Hardin Publié par Christophe Hardin Journaliste AirMaG - TourMaG.com
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Tags : thai
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