THAI Airways réduit ses pertes d'exploitation au 3e trimestre

Selon THAI Airways le plan stratégique mis en place pour redresser la barre commence d'ores et déjà à porter ses fruits.



La compagnie annonce pour le 3ème trimestre 2019 une diminution des pertes d’exploitation de plus de 1 milliard de bahts (32,9 millions de dollars).



Le taux de remplissage global moyen a également progressé pour atteindre 81% en 2019 soit 3 points de plus que l’année précédente. La compagnie a engagé un plan de renouvellement de sa flotte et prévoit d'acheter ou de louer prochainement 38 avions pour un budget de 156 milliards de bahts (4,6 Mds €) accordé par le Ministère des Transports Thaïlandais.



Parallèlement 17 appareils, parmi les plus anciens, sortiront de la flotte à partir de cette année indique le transporteur thaïlandais.



Afin de concurrencer les compagnies à bas coût de la zone Asie du Sud Est, THAI renforce également ses synergies avec sa filiale THAI Smile en continuant de lui transférer les opérations de plusieurs lignes domestiques et régionales.