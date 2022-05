Au fil de sa carrière menée en agences et chez l’annonceur, Delphine a collaboré dans différents secteurs exigeants comme l’agroalimentaire, la banque privée, puis le tourisme. Elle gère notamment la communication et les relations presse des marques Thomas Cook et Jet tours pendant près de sept ans jusqu’à la faillite du Groupe.



2003 – Delphine intègre Publicis Consultant et l’agence de design Carré Noir

2004 – Elle intègre TBWA\ Corporate

2009 – Elle rejoint la Compagnie Financière Edmond de Rothschild

2010 – Elle prend la direction de la communication du Groupe Holder

2012 – Elle cocrée un cabinet de lobbying spécialisé en communication de crise et gestion du risque médiatique

2013 – Elle rejoint la filiale française de Thomas Cook et prend les rênes de la communication interne et externe, au moment de la montée en gamme du tour opérateur Jet tours

2021 – Delphine intègre MSC Croisières avec l’objectif de développer la notoriété de la marque premium, soutenir ses ambitions de croissance et mettre en lumière les engagements environnementaux du Groupe.



Delphine sera Ambassadrice des actions de MSC Croisières dans la préservation de l'environnement : la compagnie a l’objectif à 2050 d'atteindre zéro émission nette pour ses opérations et réalise également de nombreux investissements dans les technologies environnementales les plus récentes, afin de soutenir son développement.