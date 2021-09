Delphine Lacroix de Peretti, nouvelle directrice communication France de MSC Croisières

MSC Croisières annonce l'arrivée de Delphine Lacroix de Peretti en tant que directrice communication France.



Elle aura en charge " les différents périmètres de la fonction communication, en particulier les relations presse et relations publiques, à un moment où les enjeux de la compagnie sont majeurs : reprise de l’activité après leur arrêt en 2020 dû à la pandémie de Covid-19 et ambitions fortes du Groupe en termes de croissance durable et responsable ", indique le Groupe dans un communiqué.



Diplômée de Neoma Business School et titulaire d’un certificat marketing et communication digitale à l’ESCP, Delphine Lacroix de Peretti dispose de 17 ans d’expérience dans le secteur.