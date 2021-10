FLORENCE LAMBERTI Directrice et propriétaire de FB Voyages

Née le 4 mars 1970 à Blois, Florence Lamberti dirige la société FB Voyages (Selectour) au Chesnay située dans les Yvelines. En 1995, elle participe à la création de l’agence avec son fondateur Francois Berthier. C'est tout naturellement qu’en 2004, elle rachète les parts de l’entreprise à ses dirigeants et en devient l'unique propriétaire.

BIOGRAPHIE Passionnée de voyages, et a l’écoute de sa clientèle, Florence Lamberti s’efforce de proposer avec son équipe des séjours sur-mesure, des expériences et des parcours toujours plus exceptionnels pour faire de chaque voyage, une histoire nouvelle et un moment unique.



Soucieuse de placer l’humain au cœur de chaque échange, elle est encore plus convaincue depuis la pandémie que son métier est une profession d’avenir, et que le monde de demain aura de plus en plus besoin des agences de voyages.



1994- Conseillère agence de de voyages chez Carlson Wagon-lit à Rambouillet puis chez American Express à Boulogne Billancourt

1995 - Conseillère agence de voyages à la creation de FB Voyages au Chesnay

2001 - Chef d’agence chez FB Voyages

2004 à aujourd’hui - gérante propriétaire de FB Voyages

DIPLOMES 1988 - Bac littéraire

1989 -1992 - Deug Anglais -université François Rabelais Tours

1993-1994 - Ecole pratique du tourisme au Tremblay sur Mauldre

DISTINCTIONS & MANDATS 2018 - Elue au Conseil d'administration de la Coopérative Selectour

