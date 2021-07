Hervé Bellaïche (Ponant) : Vous avez dit "Revenge Travel" ? l'édito d'Hervé Bellaïche, Rédacteur en chef du MemberShip Club

Envoyer à un ami Partager cet article

Vous avez dit "Revenge Travel" ? Le mois de juillet s’achève. Tourmag va fermer ses portes quelques semaines et l’équipe va prendre des vacances… de même que de nombreuses agences de voyages (mais pas toutes !). On est encore au milieu du gué, mais on peut déjà esquisser un premier bilan de cette saison été.

Rédigé par Hervé Bellaïche (Ponant) le Jeudi 29 Juillet 2021

2020 a vu le marché du tourisme se contracter de -70% selon le UNWTO. Et, selon certains experts, 2021 au global pourrait être au même niveau que 2020…



Les frontières ne se sont pas massivement ouvertes cet été… et surtout pas assez en avance pour que les clients puissent anticiper sereinement leurs projets de vacances à l’international. Conséquence : peu de touristes étrangers en France et peu de touristes français à l’étranger !



Pour autant, l’été 2021 peut s’annoncer meilleur que 2020, selon certains opérateurs de tourisme.



Les clients français, surpris en 2020 par la violence et la rapidité de l’onde de choc Covid, ont cette année envie de sortir, et de voyager à nouveau.

Les vaccins ont donné à certains une lueur d’espoir.

Un changement de donne pour le tourisme ?



A l’image du



Quelques acteurs précurseurs se sont engagés dans cette voie depuis de nombreuses années… 😉 C’est le tourisme local, on l’a vu, imposé par la crise, qui semble sortir son épingle du jeu à l’heure actuelle. Et on assiste à une véritable prise de conscience des enjeux environnementaux.A l’image du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), de nombreuses études prédisent un tourisme aux visages différents dans les années à venir, s’adaptant aux contraintes actuelles et s’ouvrant à de nouvelles opportunités. Slow tourisme, teletravel, tourisme rural, voyage de proximité, petits groupes… un tourisme définitivement plus responsable, donnant encore plus de sens aux voyages.Quelques acteurs précurseurs se sont engagés dans cette voie depuis de nombreuses années… 😉

L’envie des clients de voyager à nouveau, elle, est bien farouchement là ! Et c’est le plus important pour l’avenir, pour gagner espoir et accélérer vers la fin du tunnel.



De nombreux de Tour Operateurs et d’Agents de voyage se sont exprimés dans les colonnes de TourMag en juillet pour le confirmer : l’année 2022 semble s’annoncer commercialement bonne. Peut-être même au niveau de 2019… et pour certains, même meilleure (croisons les doigts).



Croisons les doigts aussi pour que les contraintes sanitaires soient en grande partie dernière nous d’ici la fin de cette année pour envisager 2022 avec optimisme.



Bonne vacances TourMag, bonnes vacances à tous ceux et celles qui en prennent… et merci TourMag pour cette opportunité d’avoir pu animer l’équipe de rédaction du journal pendant ce mois de juillet. Quelle superbe expérience !! MERCI !



Hervé Bellaïche, directeur général adjoint de Ponant



Lu 1297 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Adriana Minchella : « Les promesses rendent les fous joyeux »