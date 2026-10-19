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ASEV Luxe : un nouveau chapitre s'ouvre dans le voyage sur mesure en Asie

Un voyage, une histoire.


Fort de plus de 30 ans d'expertise en Asie du Sud-Est, ASEV Travel ouvre un nouveau chapitre avec ASEV Luxe. Une nouvelle expression de son savoir-faire, où voyages sur mesure, rencontres privilégiées et expériences porteuses de sens dessinent une autre vision du luxe.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 00:05

© 123RF
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CroisiEurope

Une évolution naturelle du savoir-faire ASEV Travel


Depuis 1995, ASEV Travel construit son expertise en Asie grâce à une présence locale, des équipes implantées dans les destinations et un réseau de partenaires de confiance.

© Sunriver Cruise
© Sunriver Cruise
ASEV Luxe n'est ni une nouvelle marque indépendante ni une rupture avec cette histoire. C'est l'évolution naturelle de ce savoir-faire, fondé sur une connaissance approfondie du terrain, des relations humaines privilégiées et une attention constante aux détails.

Cette nouvelle expression s'adresse aux agences et tour-opérateurs souhaitant proposer à leurs voyageurs des expériences d'exception, avec la garantie d'un accompagnement personnalisé, d'une sélection rigoureuse des prestations et d'une exécution maîtrisée, de la conception du voyage jusqu'à sa réalisation sur le terrain.

Une autre idée du luxe

© Garraya Resort
© Garraya Resort
Le luxe ne se résume pas à une adresse d'exception, à un hébergement prestigieux ou à un service irréprochable. Il se révèle aussi dans des instants plus rares : une rencontre inattendue, un échange privilégié, la découverte d'un savoir-faire transmis de génération en génération.
C'est cette vision qu'ASEV Luxe souhaite mettre au cœur de chaque voyage. Un luxe qui ne se mesure pas uniquement à ce que l'on possède ou à ce que l'on voit, mais à ce que l'on vit, à ce que l'on partage et à ce que l'on ressent.

L'exclusivité prend alors une autre dimension. Elle ne tient pas seulement au caractère privé ou exceptionnel d'une prestation, mais aussi à la possibilité d'accéder à une destination autrement, d'en découvrir les subtilités et de vivre des moments qui ne peuvent être simplement reproduits.

© Lotus Silk Farm
© Lotus Silk Farm

Des expériences qui racontent une histoire

Derrière chaque voyage ASEV Luxe se trouve un travail de recherche et de sélection mené par des équipes qui connaissent intimement leurs destinations. L'objectif ne consiste pas simplement à réunir des prestations haut de gamme, mais à identifier ce qui rend chaque lieu, chaque rencontre et chaque expérience véritablement singuliers.
Artisans, chefs, gardiens de traditions ou acteurs engagés dans la préservation du patrimoine : autant de femmes et d'hommes dont les parcours et les savoir-faire ouvrent une autre porte sur les destinations.

Chaque expérience est choisie pour l'histoire qu'elle raconte et la place qu'elle peut prendre dans un itinéraire entièrement personnalisé. L'enjeu est de créer un fil conducteur, où les différentes étapes du voyage se répondent et prennent tout leur sens, en fonction des envies et des sensibilités de chaque voyageur.

Une approche qui privilégie la cohérence et la profondeur du voyage plutôt que la multiplication des expériences.

Vietnam, Cambodge, Laos : trois destinations, une même philosophie

Au Vietnam, au Cambodge et au Laos, ASEV Luxe décline sa philosophie à travers des expériences qui révèlent différentes facettes de chaque destination. Trois pays aux identités singulières, où la découverte prend une dimension plus personnelle, au-delà des itinéraires classiques.
© Garraya Resort
© Garraya Resort

Vietnam — Changer de perspective
Des paysages spectaculaires découverts depuis le ciel aux rencontres privilégiées avec des chefs et des artisans passionnés, le Vietnam se dévoile sous un autre regard. Entre patrimoine, créativité et traditions vivantes, les expériences invitent à explorer le pays au-delà de ses sites emblématiques.
© Lotis Silk Farm
© Lotis Silk Farm

Cambodge — Au-delà des temples, des histoires à découvrir
Si le patrimoine angkorien demeure incontournable, le Cambodge révèle également une richesse culturelle et humaine qui mérite d'être explorée. Rencontres confidentielles, savoir-faire traditionnels et initiatives locales porteuses de sens permettent d'aborder le royaume sous un angle plus intime.
© ASEV Travel
© ASEV Travel

Laos — L'intimité d'un héritage vivant
Au Laos, le voyage invite naturellement à ralentir. Des échanges privilégiés avec les gardiens du patrimoine aux expériences imaginées autour du Mékong, chaque découverte offre une occasion d'approcher les traditions, les modes de vie et l'héritage culturel du pays autrement.

Un voyage, une histoire… à écrire ensemble

ASEV Luxe est donc une collection d'expériences imaginées pour révéler l'Asie du Sud-Est autrement : avec plus de temps, plus de sens et une attention particulière à ce qui rend chaque voyage unique.
Et si nous écrivions ensemble les prochains chapitres de cette histoire ?

ASEV Luxe : un nouveau chapitre s'ouvre dans le voyage sur mesure en Asie
Découvrir ASEV Luxe

Pour découvrir la collection d'expériences ASEV Luxe et imaginer de nouveaux voyages sur mesure, les agences et tour-opérateurs peuvent prendre contact avec les équipes d'ASEV Travel.

Walter Pham
walter@asev-travel.com
https://asev-travel.com/voyages-de-luxe-sur-mesure-en-asie-du-sud-est/
Brochure ASEV Luxe


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Tags : ASEV Travel
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