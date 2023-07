Après avoir débuté sa carrière en tant qu'animateur, chef d'animation et représentant en hôtel club à l'étranger de 2003 à 2010 chez FRAM, Benjamin a acquis une solide expérience dans la gestion d'équipes et l'organisation d'événements.



En 2011, il a élargi ses horizons et a occupé le poste de responsable commercial des Espaces du Stadium de Toulouse, où il a démontré ses compétences en matière de négociation et de développement de partenariats.



En 2012, Benjamin a rejoint Assurinco, une entreprise spécialisée dans l'assurance voyages. Il a commencé en tant que chargé de clientèle, puis a rapidement évolué en tant que formateur en assurance voyages auprès des Tours Opérateurs puis Délégué commercial Sud-Ouest.



Depuis le 1er janvier 2022, Benjamin a pris le poste de directeur commercial chez Assurinco. Dans ce rôle, il accompagne l’équipe commerciale terrain (5 commerciaux sur la France), met en œuvre les stratégies commerciales, développe de nouveaux marchés et renforce les relations avec les clients existants.2022 - Directeur commercial d'Assurinco.



2017 - Responsable commercial Ouest

2012 - Chargé de clientèle

2011 - Responsable événementiel Stadium de Toulouse

2008 - Agence FRAM - Représentant en Croatie (Dubrovnik)

2003 - Responsable d’animation et animateur