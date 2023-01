Appli mobile TourMaG



Assurinco devient le courtier référent de l'UNAT Le courtier en assurances se déploie dans le secteur du tourisme associatif

Envoyer à un ami Partager cet article

Assurinco a conclu l'année de son 30e anniversaire en beauté, avec un nombre de dossiers assurés en hausse de 44% par rapport à 2019. En 2023, le courtier en assurances accélère son développement en devenant le courtier référent de l'UNAT. L'occasion d'élargir son portefeuille et de se faire connaître sur un secteur où il se positionne en tant que challenger. Nous avons fait le point avec Benjamin Patier, le directeur commercial d'Assurinco.

Rédigé par Anaïs BORIOS le Samedi 14 Janvier 2023

Assurinco démarre l'année 2023 en beauté en devenant le courtier référent de l'UNAT (Union nationale des associations de tourisme).



Un partenariat qui va lui permettre de venir élargir son portefeuille dans le milieu associatif et accélérer son développement auprès des professionnels du tourisme opérant en France.



En ligne de mire, des marques comme l'UCPA, Azureva, Les Villages Clubs du Soleil ou encore Vacances Bleues. " Nous avons élaboré un contrat spécial pour l'UNAT , précise Benjamin Patier, le directeur commercial d'Assurinco. Nous sommes en phase de prise de contact avec les UNAT en région, mais déjà nous sommes identifiés et légitimes. Nous avons participé à des assemblées générales, mené des actions. C'est en cours de développement ".



Si une offre spécifique est disponible, Assurinco souhaite avant tout proposer aux adhérents de l'UNAT un audit afin d'identifier leurs besoins, recenser ce qui est déjà mis en place et les aider à s'y retrouver ou à améliorer leur protection.



Par cela, il faut comprendre que le courtier ne souhaite pas uniquement se positionner sur de l'assurance voyage - qui représente environ 60% de son chiffre d'affaires - mais proposer également l'ensemble de ses services : RC Pro, assurance de flotte automobile, MRI (multirisque immeuble), locaux, etc. " Nous avons une volonté de multi-équipements, c'est-à-dire d'être sûrs que tous nos clients sont équipés de la meilleure manière" .



Un accompagnement renforcé des TO En s'implantant plus profondément dans le secteur du tourisme associatif, Assurinco poursuit sa stratégie de développement sur des secteurs spécifiques : tour-operating en premier lieu (avec TUI notamment, Rivages du Monde, Voyageurs du Monde), mais aussi séjours scolaires (il est le courtier référent de l'UNOSEL), ou encore le marché France.



En 2023, Assurinco a également l'ambition d'accompagner toujours plus étroitement les tour-opérateurs partenaires. " Nous voulons clairement nous intégrer dans leur modèle et que nos responsables de zone puissent travailler en équipe avec ceux des TO, pour pouvoir les accompagner au mieux ", ajoute Benjamin Patier.



Le but pour Assurinco ? " Que l'agence de voyages ait toutes les cartes en main quand elle vend de l'assurance. Nous aimerions que nos commerciaux puissent leur rendre visite et leur expliquer comment on vend de l'assurance, ce que nous couvrons, quelle est la réglementation, etc. , précise Benjamin Patier.



Ce sont des marges supplémentaires pour l'agence comme pour nous, et c'est vertueux pour tout le monde, avec un client qui part assuré et davantage de tranquillité ".



Dernier exemple en date : un partenariat renforcé avec TUI. Assurinco a enrichi sa gamme de couverture se concentrant sur trois formules multirisques (standard, confort et premium) afin d'apporter plus de choix, de flexibilité et une couverture complète aux voyageurs de TUI.



Des chargés de gestion sont spécialement dédiés aux clients de TUI, et Assurinco s'engage à apporter une réponse sous 24 à 48h aux assurés ayant ouvert un dossier d'indemnisation.



Un site dédié de déclaration et d'information - mondossiertui.assurinco.com - a même été mis en place, pour les voyageurs ayant besoin d'un service d'assurance avant, pendant ou après le voyage. Le tout en partenariat avec l'assureur Mutuaide Assistance, la filiale de Groupama.



En parallèle, les équipes commerciales de TUI et d'Assurinco restent en connexion permanente. " Nous sommes dans une relation win-win, car Assurinco est un partenaire à l'écoute de nos besoins, et nous sommes à l'écoute de leurs attentes clients. Ainsi, nous avons pu travailler sur de nouvelles offres qui vont correspondre aux attente des clients ", indique Christophe Fuss, directeur général adjoint de TUI France.



Sont notamment intégrés dans ces assurances : la hausse du prix du voyage, la perte des bagages, la garantie Covid, les vols retardés, l'assistance sur place, l'isolement pendant 14 jours pris en charge.

De nombreux défis pour 2023 Autres articles Assurances voyages : Fram revient chez Assurinco

Assurinco lance un nouveau module de formation en ligne L'autre challenge d'Assurinco en 2023 se passera en interne. Trois ans après le début de la pandémie, le courtier toulousain entend stabiliser son organisation et trouver une sérénité dans l'organigramme, après une année 2022 marquée par une explosion des ventes mais aussi une explosion du nombre de sinistres.



Car, pour rappel, dès avril 2020, Assurinco a fait le choix de lancer une garantie Covid, permettant aux voyageurs d'être couverts en cas d'annulation liée au Covid.



Mais début 2022, la vague Omicron a également entrainé un tsunami d'annulations. " Certaines semaines, nous avions 400 ouvertures de dossiers annulation par jour, alors que nous avons une équipe de 12 personnes , se remémore Benjamin Patier.



Alors oui, nous avons réalisé un volume d'affaires très intéressant, mais qui s'est avéré destructeur du fait de toutes ces annulations (46 000 dossiers annulations en 2022 contre 23 000 en 2019, ndlr). D'autant plus que la valeur ajoutée d'Assurinco reste la rapidité de gestion des dossiers.



En 2019, les délais de traitement étaient de 5 jours ouvrés. A l'heure actuelle, nous sommes à deux semaines maximum dans la mesure où nous avons toutes les pièces en main, et nous commençons à rattraper le retard accumulé, mais aussi à ne plus subir au fur et à mesure que les sinistres se tassent ."



2022, qui marquait le 30e anniversaire du courtier, restera tout de même une année record, avec une hausse de 44% du nombre de dossiers assurés par rapport à 2019 (470 000 dossiers réalisés en 2022, soit plus d'un million de voyageurs garantis contre 325 000 en 2019).



Ceci s'explique en partie par une demande en forte hausse de la garantie Covid : là où 4 clients sur 10 souscrivaient une assurance voyage avant la pandémie, ils sont désormais 7 sur 10 à franchir le pas à l'heure actuelle.



Enfin, les équipes d'Assurinco vont devoir faire preuve de pédagogie en 2023, alors que les assureurs revoient, d'une manière générale, les contrats à la hausse. " Cela se traduit par des ajustements tarifaires sur les primes et des réajustements sur les franchises, notamment en cas d'annulation à cause du Covid ", explique Benjamin Patier.



Il faut dire qu'en 2022, les assureurs ont enregistré davantage de sinistres que de primes récoltées, à cause de la vague Omicron. " Nous devons donc expliquer à nos partenaires que les assureurs doivent ajuster leurs contrats pour espérer avoir un niveau de rentabilité raisonnable et pouvoir rester sur le marché. Mais aussi que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs... "



Néanmoins, Benjamin Patier ne cache pas son inquiétude. " Si, en 2023, nous revivons une vague comme celle d'Omicron, nous perdrons des assureurs, qui sortiront du marché de l'assurance voyage car ils ne seront plus capables d'absorber encore un autre choc et ne voudront pas encore perdre des millions. "



Assurinco sera donc sur tous les fronts pour défendre à la fois les intérêts de ses clients mais aussi pérenniser le modèle des assureurs.

Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com

Voir tous les articles de Anaïs Borios



Publié par Anaïs Borios

Lu 138 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Beachcomber Aventure : les agents de voyages sélectionnés sont... Richard Vainopoulos (Tourcom) : "2023 s'annonce pas trop mal"